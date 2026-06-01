به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر کل زندان‌های فارس در همایش نسیم مهر در شیراز با تأکید بر ضرورت حمایت از خانواده‌های زندانیان گفت: انجمن حمایت از زندانیان فارس در حال حاضر سه هزار خانواده زندانی را تحت پوشش دارد و با کمک خیرین و کارآفرینان، برنامه‌های گسترده‌ای برای توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای این خانواده‌ها اجرا می‌کند.

مدیر کل زندان‌های فارس در همایش نسیم مهر که به مناسبت روز ملی حمایت از خانواده‌های زندانیان در شیراز برگزار شد، گفت: هدف از برگزاری این آیین، تکریم و توجه ویژه به خانواده‌های زندانیانی است که نقشی در وقوع جرم نداشته‌اند، اما به دلیل شرایط ایجاد شده در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.

ابراهیمی با بیان اینکه بیش از یک دهه است جشن نسیم مهر در سراسر کشور و استان فارس برگزار می‌شود، افزود: این مناسبت در تقویم رسمی کشور نیز ثبت شده و هر ساله با حضور خیرین، نیک‌اندیشان و مسئولان برگزار می‌شود تا زمینه حمایت بیشتر از خانواده‌های زندانیان فراهم شود.

وی با اشاره به فعالیت‌های انجمن حمایت از زندانیان فارس گفت: این انجمن در حال حاضر سه هزار خانواده زندانی را تحت پوشش دارد و خدمات متنوعی از جمله کمک‌های معیشتی، آموزشی، درمانی، مهارت‌آموزی و توانمندسازی اقتصادی به این خانواده‌ها ارائه می‌کند.

مدیر کل زندان‌های فارس با تأکید بر حفظ کرامت و منزلت خانواده‌های زندانیان اظهار داشت: انجمن حمایت از زندانیان به عنوان پلی میان خیرین و خانواده‌های نیازمند فعالیت می‌کند و تلاش دارد خدمات و کمک‌ها به گونه‌ای ارائه شود که شأن و احترام این خانواده‌ها حفظ شود.

ابراهیمی توانمندسازی را مهم‌ترین رویکرد انجمن حمایت از زندانیان دانست و گفت: با همکاری کارآفرینان و خیرین، آموزش‌های مهارتی و فرصت‌های شغلی برای اعضای خانواده زندانیان فراهم می‌شود تا بتوانند به درآمد پایدار دست یابند.

وی افزود: بسیاری از خانواده‌هایی که در ابتدای دوران زندانی شدن سرپرست خود نیازمند دریافت کمک‌های حمایتی بودند، اکنون با بهره‌گیری از آموزش‌ها و برنامه‌های توانمندسازی به استقلال مالی رسیده‌اند و زندگی خود را بدون نیاز به حمایت‌های مستمر اداره می‌کنند.

مدیر کل زندان‌های فارس همچنین به نقش خیرین در حمایت از خانواده‌های زندانیان اشاره کرد و گفت: در این همایش تعهدنامه‌هایی در اختیار نیکوکاران قرار می‌گیرد تا متناسب با توان و بضاعت خود در تأمین نیاز‌های مادی و معنوی خانواده‌های زندانیان مشارکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: کمک‌های انجمن حمایت از زندانیان به صورت مستمر و ماهانه به خانواده‌های تحت پوشش ارائه می‌شود و بخشی از این منابع از طریق کمک‌های خیرین و بخشی نیز از محل درآمد‌های پایدار ایجاد شده توسط انجمن تأمین می‌شود.