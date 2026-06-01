مجتمع خدماتی، رفاهی و فرهنگی آرامستان اسدآباد با مشارکت شهرداری و خانواده خیر نیک‌اندیش مرحوم علی‌خان بلندی با ۳۰ میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد.

افتتاح مجتمع خدماتی، رفاهی و فرهنگی آرامستان اسدآباد

افتتاح مجتمع خدماتی، رفاهی و فرهنگی آرامستان اسدآباد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شهردار اسدآباد در مراسم افتتاح این مجتمع با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان در آرامستان، گفت: این طرح با هدف ساماندهی خدمات، افزایش رفاه مراجعان و فراهم‌سازی زیرساخت‌های فرهنگی و خدماتی در آرامستان شهرستان اجرا و به بهره‌برداری رسید.

قاسمعلی شرکایی افزود: اعتبار این طرح افزون بر ۳۰ میلیارد تومان بوده و با همراهی و مشارکت شهرداری اسدآباد و خانواده خیر نیک‌اندیش مرحوم علی‌خان بلندی تأمین و اجرا شده است.

او با قدردانی از نقش خیرین در توسعه و تکمیل طرح‌های عمومی شهر تصریح کرد: مشارکت مجموعه‌های خیراندیش در کنار مدیریت شهری، زمینه‌ساز تسریع در اجرای طرح های مورد نیاز مردم و ارتقای سطح خدمات شهری است و این همراهی ارزشمند، در این طرح نیز نقش مؤثری داشته است.

شهردار اسدآباد ابراز امیدواری کرد: بهره‌برداری از این مجتمع بتواند ضمن تسهیل امور مراجعه‌کنندگان، گامی مؤثر در بهبود خدمات، نظم‌بخشی به محیط آرامستان و ارتقای شأن این فضای عمومی در شهرستان اسدآباد باشد.