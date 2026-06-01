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مجتمع خدماتی، رفاهی و فرهنگی آرامستان اسدآباد با مشارکت شهرداری و خانواده خیر نیکاندیش مرحوم علیخان بلندی با ۳۰ میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شهردار اسدآباد در مراسم افتتاح این مجتمع با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان در آرامستان، گفت: این طرح با هدف ساماندهی خدمات، افزایش رفاه مراجعان و فراهمسازی زیرساختهای فرهنگی و خدماتی در آرامستان شهرستان اجرا و به بهرهبرداری رسید.
قاسمعلی شرکایی افزود: اعتبار این طرح افزون بر ۳۰ میلیارد تومان بوده و با همراهی و مشارکت شهرداری اسدآباد و خانواده خیر نیکاندیش مرحوم علیخان بلندی تأمین و اجرا شده است.
او با قدردانی از نقش خیرین در توسعه و تکمیل طرحهای عمومی شهر تصریح کرد: مشارکت مجموعههای خیراندیش در کنار مدیریت شهری، زمینهساز تسریع در اجرای طرح های مورد نیاز مردم و ارتقای سطح خدمات شهری است و این همراهی ارزشمند، در این طرح نیز نقش مؤثری داشته است.
شهردار اسدآباد ابراز امیدواری کرد: بهرهبرداری از این مجتمع بتواند ضمن تسهیل امور مراجعهکنندگان، گامی مؤثر در بهبود خدمات، نظمبخشی به محیط آرامستان و ارتقای شأن این فضای عمومی در شهرستان اسدآباد باشد.