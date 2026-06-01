با آغاز فصل برداشت محصولات روغنی، مرکز خرید اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان مانه و سملقان، فعالیت خود را در زمینه خرید دانه روغنی کاملینا و کلزا آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در اولین روز کاری این مرکز، ۱۲۵۰ کیلوگرم کاملینا از کشاورزان خریداری شد.

بر اساس برآورد‌های اولیه، پیش‌بینی می‌شود امسال در مجموع ۱۵۰۰ تن دانه روغنی کاملینا از سطح مزارع شهرستان مانه و سملقان برداشت شود.

این اقدام اتحادیه تعاونی روستایی در راستای حمایت از کشاورزان و تنظیم بازار محصولات روغنی صورت گرفته و انتظار می‌رود نقش بسزایی در مدیریت عرضه و تقاضا و همچنین ایجاد درآمد پایدار برای تولیدکنندگان منطقه داشته باشد.