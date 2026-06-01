پخش زنده
امروز: -
در پی دستور رژیم صهیونیستی به نظامیان خود برای پیشروی بیشتر در خاک لبنان، قیمت نفت در معاملات اولیه روز دوشنبه بیش از ۲ درصد افزایش یافت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این درگیریها در حالی شدت میگیرد که بیش از شش هفته از اعلام توافق آتش بس میگذرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بهای پیش فروش نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا تا ساعت ۰۰:۲۸ به وقت گرینویچ با ۲.۳۷ دلار معادل ۲.۷۱ درصد افزایش به ۸۹.۷۳ دلار در هر بشکه رسید.
بهای پیش فروش هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۲.۱۶ دلار معادل ۲.۳۷ درصد افزایش به ۹۳.۲۸ دلار رسید.