رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان بروجرد گفت: عملیات تعریض، روکش آسفالت و بهسازی محور بروجرد ونایی در محدوده دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد به طول ۳ کیلومتر اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،فرهاد گودرزی اظهار کرد: محور بروجرد–ونایی از مسیرهای مهم ارتباطی شهرستان بروجرد است که علاوه بر نقش مؤثر در تسهیل تردد ساکنان و مسافران از نظر دسترسی به ظرفیتهای گردشگری منطقه ونایی نیز اهمیت ویژهای دارد.
وی گفت:این مسیر یکی از راههای ارتباطی مهم به سمت مناطق خوشآبوهوا، طبیعی و گردشگرپذیر ونایی است و بهسازی آن میتواند در رونق گردشگری، افزایش ایمنی سفر و توسعه خدمات محلی نقش مؤثری داشته باشد.
گودرزی ادامه داد: در همین راستا عملیات تعریض، روکش آسفالت و بهسازی محور بروجرد–ونایی در محدوده دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد به طول ۳ کیلومتر اجرا شد.
وی ادامه داد:همچنین در ادامه اقدامات ایمنسازی این مسیر خطکشی زرد وسط و سفید حاشیه راه به طول ۹ کیلومتر نیز انجام گرفت تا ضمن ارتقای ایمنی، شرایط تردد در این محور بهبود یابد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بروجرد اضافه کرد: بهسازی و خطکشی این محور، گامی در راستای ارتقای زیرساختهای حملونقل، افزایش ایمنی جادهای و تقویت دسترسی به جاذبههای گردشگری شهرستان بروجرد ارزیابی میشود.