سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در بیانیهای به مناسبات روز جهانی کودک، نقض سازمانیافته حقوق کودکان از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، هر ساله در اول ماه ژوئن (مصادف با ۱۱ خرداد) روز جهانی کودک در نقاط مختلف جهان بهعنوان اقدامی بدیع برای رفاه و تامین حقوق کودکان جشن گرفته میشود.
این روز بهعنوان بخشی از یک هدف بزرگتر یعنی حفاظت از نسل آینده بشریت، حول موضوعاتی، چون «اتمام کودکآزاری»، «حذف محدودیتها در دستیابی به حقوق» و همچنین «تلاش برای بهبود شرایط زندگی» در قبال کودکان سراسر جهان تعریف شده و از همین رو با روز جهانی کودک که در ماه نوامبر جشن گرفته میشود، متفاوت است.
به این بهانه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بهعنوان مرکز فعال دیپلماسی عمومی ایران با صدور بیانیهای نوشته است: «روز جهانی کودک در حالی فرا میرسد که کماکان شاهد نقض سازمان یافته و مستمر حقوق کودکان از سوی آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی هستیم.
بر اساس اصول مسلم حقوق بینالملل بشردوستانه، از جمله اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل حمایت ویژه از غیرنظامیان، کودکان در هر شرایطی از مصونیت مطلق در برابر حملات نظامی برخوردار بوده و هرگونه هدفگیری مستقیم یا حمله به محیطهای آموزشی آنان، نقض آشکار قواعد آمره حقوق بینالملل محسوب میشود.
در سالهای اخیر و در جریان حملات مستقیم نظامی آمریکا به غرب آسیا، از جمله سرزمینهای فلسطین، لبنان و نیز در جریان حملات ناجوانمردانه و وقیحانه واشنگتن و تلآویو به خاک پاک سرزمین ما ایران، شمار قابل توجهی از کودکان به شهادت رسیدهاند؛ کودکانی که قربانیان بیدفاع توحش دشمنان قسم خورده بشریت محسوب میشوند.
حمله به مدرسه «شجره طیبه» در شهرستان میناب که منجر به جانباختن ۱۶۸ دانشآموز، معلم و کارکنان آموزشی شد، بهعنوان یکی از فاجعهبارترین نمونههای نقض حقوق کودکان در مخاصمات اخیر ثبت شده است. در این حادثه، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، نشست اضطراری تشکیل داد و بهصورت رسمی این حمله را محکوم و خواستار تحقیق فوری و مستقل درباره آن شد.
ملت ایران و دیگر ملتهای آزاده دنیا با عنایت به سه نوبت حمله جداگانه در اصابت قرار دادن یک دبستان، کماکان در انتظار تحقق رسیدگی و مجازات جنایتکاران هستند. افزون بر ایران، در همین برهه کشتار گسترده کودکان غزه، فلسطین و لبنان، بار دیگر نشان داد که این آیندهسازان بیپناه، با چه قساوتی تهدید شمرده شده و به اهداف جنگی تجاوزکاران آمریکایی-صهیونیستی تبدیل شدهاند.
سکوت اکثر دولتهای اروپایی که مدعیان حمایت از حقوق بشر و به ویژه حقوق کودکان محسوب میشوند، معنایی جز فقدان انسانیت و عدالت واقعی در غرب ندارد. در پایان، از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری انتظار میرود در چارچوب مسئولیتهای حقوقی و اخلاقی خود، برای توقف فوری حملات علیه کودکان و تضمین بازخواست موثر ناقضان حقوق کودکان و در راس آن آمریکای جنایتکار و رژیم جانی صهیونی اقدام کنند.
بیتردید، آینده صلح و امنیت جهانی بدون صیانت واقعی از جان و کرامت کودکان قابل تحقق نخواهد بود».