مردم ولایتمدار شهرستان ورامین در شب نود و دوم شهادت حضرت آیتالله خامنهای (ره)، با برگزاری تجمعی گسترده، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، بیعت خود را با حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، رهبر جدید انقلاب اسلامی، اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این اجتماع، محور اصلی مراسم علاوه بر برگزاری مراسم سوگواری برای رهبر فقید، تأکید بر تداوم مسیر ولایت و ایستادگی در برابر توطئههای دشمن در شرایط حساس کنونی بود. مردمان ورامین با این اقدام، یک بار دیگر بر همبستگی ملی و وفاداری خللناپذیر خود به نظام جمهوری اسلامی تأکید کردند.
نقطه اوج این مراسم، بیعت مردمی با حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای بود. شرکتکنندگان در این تجمع، با سر دادن شعارهای وحدتآفرین، آمادگی کامل خود را برای پیروی از رهبری جدید در مسیر حفظ استقلال، عزت و اقتدار کشور اعلام کرده و بر تداوم راه مقاومت و حفظ امنیت ملی در سایه رهبری ایشان پافشاری نمودند.