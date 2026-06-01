تیم ملی جودو عراق با سفر به ایران در اردوی مشترک با تیم ملی بزرگسالان و جوانان ایران به میزبانی مشهد شرکت خواهد کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در حالی که تمرینات ملی پوشان جودو بزرگسالان و جوانان ایران چند روزی است زیر نظر رشاد ممدوف به میزبانی مشهد در جریان است، تیم ملی بزرگسالان عراق هم با سفر به ایران در این اردو شرکت خواهد کرد.

تیم ملی جودو عراق با ترکیبی از ۱۰ جودوکا یکشنبه (۱۰ خرداد) وارد ایران شد و از امروز دوشنبه اردوی مشترک خود با ملی پوشان ایران را آغاز خواهد کرد. این اردو به مدت یک هفته به میزبانی مشهد برگزار می شود.

ملی پوشان جودو ایران که خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌کنند، از ابتدای سال تاکنون در دو گرنداسلم تاجیکستان و قزاقستان و مسابقات جام آفریقا به میزبانی الجزایر شرکت کرده‌اند.