آسمان هرمزگان امروز صاف گاهی کمی ابری همراه با غبار محلی و بعدازظهر و شب بر روی دریا و مناطق ساحلی استان وزش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در برخی ساعات خیزش گردوخاک در مناطق ساحلی و دریایی و وقوع گردوغبار در مناطق غربی استان نیز محتمل خواهد بود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: دریا با افزایش سرعت باد جنوب غربی تا شمال غربی در ساعات بعدازظهر و شب خصوصا در خلیج فارس نسبتا مواج پیش بینی می شود.

توصیه می شود از رفت و آمد شناورهای سبک صیادی و فعالیت های تفریحی و ورزشی بر روی دریا در محدوده تنگه هرمز و خلیج فارس اجتناب شود و تدابیر لازم برای رفت و آمد ایمن سایر شناورها در بنادر استان صورت بپذیرد.

وی گفت: این شرایط جوی و دریایی تا اواخر هفته در استان ادامه دارد.

به لحاظ دمایی با ماندگاری هوای گرم ، در برخی مناطق استان از اواسط هفته افزایش محسوس دمای بیشینه پیش بینی می شود.