مقابله با پشه آئدس با هدف کنترل جمعیت پشههای ناقل، کاهش خطرهای بهداشتی و پیشگیری از احتمال انتقال بیماری، در شهرستان بندرلنگه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرلنگه گفت: گروههای سلامت و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان با حضور میدانی، وضعیت بهداشت محیط نقاط پرخطر را بررسی و پایش میکنند و عملیات مهپاشی در کانونهای احتمالی از جمله کانالها، حاشیه محلات و سایر مناطق مستعد صورت میگیرد.
مرتضی سالمی افزود: روش اصلی و پایدار برای کنترل پشه آئدس، حذف زیستگاهها و ادامه برنامههای بهسازی محیط است که شهروندان با جلوگیری از ایجاد آبهای راکد در منازل، محل کار، زیرگلدانیها، ظروف بدون استفاده و لاستیکهای فرسوده میتوانند به کنترل این پشه کمک کنند.
