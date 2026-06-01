مجموعه چهار جلدی «راه رشد» که در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در فهرست پرفروشها قرار گرفت، کتابی برای آموزههای تربیتی کودک و نوجوانان و از برگزیدگان جایزه کتاب رشد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در معرفی مجموعه ۴ جلدی راه رشد میتوان از تعلیم و تربیت و اهمیت آن گفت که محمدصادق (محیالدین) حائری شیرازی آنرا از مهمترین و بلکه پراهمیتترین امور زندگی بشر دانسته است.
این نویسنده، مجموعه ۴ جلدی راه رشد تربیت را محصول و ثمره زندگی دنیایی و هدف از خلقت انسان میداند که به معنای عام آن نقش و وظیفهای همگانی است.
حائری شیرازی، انسان را همواره در معرض تعلیم و تربیت و مربیگری میداند که در دورههای مختلف زندگی هم در نقش مربی قرار داشته و هم در نقش متربی به این معنا که انسان نه صرفاً در مقام رفتار با فرزندش، بلکه در مقام رفتار با اطرافیان، دوستان، جامعه و حتی در مقام رفتار با خودش دائماً مشغول کار تربیتی است.
او در توضیح اهداف نوشتن این کتاب مینویسد: هر بازخورد و هر کنشی از انسان در برابر محیط و انسانهای پیرامونش نوعی اثر تربیتی برای خود و آنها در پی دارد، بدین جهت مقوله تربیت را میتوان یک مقوله و نقش همگانی و همیشگی برای بشر به حساب آورد.
این کتاب هم یک اثر تعلیمی است و هم یک اثر تربیتی که به دنبال انتقال آموزههای تربیتی است و تأثیرگذاری تربیتی است که کتاب از زبان خشک علمی کمی فاصله بگیرد و زبان تربیتی و هدایتگر داشته باشد. هر کسی که به دنبال قواعد کار تربیتی است و میخواهد بر روی خودش یا دیگران کار تربیتی کند، مخاطب این کتاب خواهد بود چرا که مباحث موجود در کتاب برای هر فردی قابل استفاده است. در ادامه به شکل مختصر با مباحث هر جلد آشنا میگردید.
درجلد اول کتاب راه رشد آمده است: لازمه شروع کار تربیتی این است که فرد حقیقت انسانی را به شکل دقیق بشناسد و بداند مفهوم تربیت به چه معنا است. در ادامه اصولی که برای کار تربیتی باید رعایت شود بیان میشود.
در جلد دوم این کتاب بخشی از راهکارهای عملی برای تربیت فرزندان ارائه میگردد. در ابتدایی مراحل از منظر اسلام و اهل بیت تبیین میشود، سپس ویژگیهایی که هر مربی باید خود داشته باشد ذکر میشود.
در جلد سوم کتاب راه رشد مساله تنبیه و تشویق و نحوه به کار بردن این امور در کار تربیتی تبیین میشود. چگونگی امر و نهی کودکان توضیح داده میشود. در ادامه افراد، اعمال و محیطهایی که در تربیت فرزند موثر هستند واکاوی میشوند؛ و در جلد چهارم و بخش پایانی مباحث رشد نحوه انتقال و تثبیت آموزههای دینی و صفات اخلاقی ارزنده در کودکان و اجرای احکام شرعی همچون نماز و روزه به کودکان بحث میگردد. در انتها نیز روشهای غلط تربیت برشمرده میشوند.
انتشارات معارف ناشر این اثر است.