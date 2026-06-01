به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: مراسم وداع با پیکر جانباز شهید ستوان دوم علی اصغر شادکام ساعت ۲۲ امشب یازدهم خردادماه در میدان شهدای ذهاب شهر رشت برگزار می‌شود.

آیین تشییع و خاکسپاری پیکر این جانباز شهید نیز ساعت ۱۰ صبح فردا سه‌شنبه دوازدهم خرداد ۱۴۰۵ در گلزار شهدای شهر رشت برگزار خواهد شد.

شهید علی‌اصغر شادکام از کارکنان فرماندهی انتظامی استان گیلان بود که ۲۵ تیر ۱۴۰۱ حین انجام مأموریت در ایست و بازرسی عنبران آستارا، بر اثر بی‌توجهی راننده یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ به دستور ایست پلیس و زیر گرفته شدن توسط همان خودرو، دچار جراحت شدید و قطع نخاع شد.

این جانباز سرافراز بالای ۷۰ درصد پس از تحمل چند سال درد و رنج ناشی از جراحات وارده، به شهادت رسید.

شهید علی‌اصغر شادکام متولد ۱۳۶۹ اهل رشت بود و از وی فرزندی ۵ ساله به یادگار مانده است.