به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، تیم جراحی مغز و اعصاب بیمارستان رازی بیرجند در یک عمل ۸ ساعته و پیچیده، موفق شدند تومور عودکننده و دوطرفه مغز از بیمار ۴۷ سالهای را بردارند که با تشنجهای شدید مقاوم به درمان و سردردهای پیشرونده مراجعه کرده بود.
این بیمار که پنج سال پیش نیز سابقه جراحی تومور مغزی داشته، بهدلیل تشنجهای کنترلنشده و سردردهای فزاینده به بیمارستان رازی بیرجند مراجعه کرد. در بررسیهای پاراکلینیکی شامل امآرآی با کنتراست و سیتی اسکن، عود تومور به شکل مننژیوم دوطرفه با درگیری گسترده لوبهای فرونتال تأیید شد.
جراحی حساس و دشوار مجدد به سرپرستی دکتر کاظم قائمی، جراح و استاد استروتاکسی و فانکشنال مغز و اعصاب دانشگاه و با هماهنگی کامل تیم اتاق عمل شامل متخصص بیهوشی، دستیاران و پرستاران انجام شد.
این عمل نزدیک به ۸ ساعت به طول انجامید و طی آن، کل توده تومورال بدون ایجاد هیچ عارضه نورولوژیکی از مغز بیمار خارج شد.
بر اساس گزارش بیمارستان، وضعیت عمومی بیمار پس از عمل رضایتبخش ارزیابی شده و خوشبختانه هیچ نقص عصبی جدیدی در وی مشاهده نشده است.