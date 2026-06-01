پرونده ۱۲ میلیارد تومانی در شهرستان خوسف که ۱۸ سال در جریان رسیدگی بود، با پیگیری دستگاه قضایی و رضایت طرفین به صلح و سازش ختم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: با تلاش‌های مستمر دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خوسف و همچنین دادیار شعبه اول دادسرای این شهرستان، یکی از پرونده‌های مهم و قدیمی خوسف پس از ۱۸ سال با صلح و سازش مختومه شد.

عبداللهی با اشاره به اینکه ارزش مالی این پرونده بیش از ۱۲ میلیارد تومان بوده است، افزود: این پرونده در سال‌های گذشته در جریان رسیدگی قرار داشت، اما در نهایت با رایزنی‌های قضایی، گفت‌و‌گو و جلب رضایت طرفین، زمینه سازش قطعی و پایان اختلاف فراهم شد.

رئیس‌ کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش، علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی، نقش مؤثری در کاهش تنش‌های اجتماعی و ایجاد آرامش در جامعه دارد.

عبداللهی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ سازش در جامعه افزود: هر اندازه از ظرفیت گفت‌و‌گو، میانجی‌گری و اصلاح ذات‌البین در پرونده‌ها بیشتر استفاده شود، زمینه دستیابی به نتایج مطلوب‌تر و رضایت‌بخش برای طرفین نیز فراهم‌تر خواهد شد.

به گفته وی مختومه شدن این پرونده قدیمی نشان داد که با پیگیری مستمر، تعامل سازنده و استفاده صحیح از ظرفیت صلح و سازش، حتی پرونده‌های پیچیده و دارای سابقه طولانی نیز می‌توانند به نتیجه مطلوب برسند.