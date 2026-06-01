کتاب «هندسهی نبرد» که در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در فهرست پرفروشها قرار گرفت، مجموعهای از بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره شناخت دشمن و ماهیت دشمنی نظام سلطه و روشهای مقابله با آن است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «هندسه نبرد» مجموعهای گزیده و موضوعمحور از بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی شهید سیدعلی خامنهای درباره ماهیت دشمنی نظام سلطه، شیوههای جنگ تبلیغاتی وفرهنگی، و راهبردهای مقابله با جبهه صهیونیسم جهانی است.
این کتاب با دستهبندی محتوایی سخنان ایشان، تصویری روشن و تحلیلی از منطق تقابل انقلاب اسلامی با دشمنان ملت ایران ارائه میکند.
این اثر در ۳۶۲ صفحه تدوین شده و موضوعاتی همچون شناخت اهداف و ابزارهای دشمن، جنگ روایتها، نقش رسانه در نبرد نرم، تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف در میان ملتهای مسلمان و ضرورت بصیرت، همبستگی و هوشیاری جامعه در برابر عملیات ترکیبی دشمن را مورد بررسی قرار میدهد.
کتاب «هندسه نبرد» که از تازهترین ترین آثار انتشارات انقلاب اسلامی است، نخستین بار در اجتماع مردمی میدان انقلاب رونمایی شد.
این کتاب اکنون در کتابفروشیهای معتبر و نیز بهصورت نسخه الکترونیک در دسترس علاقهمندان قرار دارد.