به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ ️در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال می‌شود:

سمنان:

- خیابان حکیم الهی ۶۴ از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر

- خیابان‌های قاصدک اول و قاصدک اصلی از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر

- خیابان قاصدک سوم از ساعت ۱۳:۰۰ ظهرالی ۱۶:۰۰ بعدازظهر

شاهرود:

- حدفاصل کوچه دوم و ششم در خیابان محمدیه از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر

- کوچه چهارم خیابان محمدیه از ساعت ۱۳:۰۰ ظهر الی ۱۶:۳۰ بعدازظهر