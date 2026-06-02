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شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق برخی مشترکان استان سمنان در روز سه شنبه دوازدهم خردادماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ ️در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال میشود:
سمنان:
- خیابان حکیم الهی ۶۴ از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر
- خیابانهای قاصدک اول و قاصدک اصلی از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر
- خیابان قاصدک سوم از ساعت ۱۳:۰۰ ظهرالی ۱۶:۰۰ بعدازظهر
شاهرود:
- حدفاصل کوچه دوم و ششم در خیابان محمدیه از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر
- کوچه چهارم خیابان محمدیه از ساعت ۱۳:۰۰ ظهر الی ۱۶:۳۰ بعدازظهر