مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از قطع برق ۱۴۲ اداره پرمصرف در سطح استان به‌صورت خودکار و از طریق کنتور‌های هوشمند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، ستار نظری مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با اشاره به اجرای مصوبه هیات وزیران در بخش اداری گفت: ادارات موظف هستند در ساعات کاری ۲۵ درصد و پس از پایان ساعات اداری نیز ۶۰ درصد نسبت به حداکثر مصرف در ساعات اداری همان روز، از مصرف برق خود را کاهش دهند.

او افزود: این کاهش باید به‌ویژه از طریق خاموش کردن تجهیزات سرمایشی، روشنایی و دستگاه‌های الکترونیکی غیرضروری محقق شود.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق خوزستان ادامه داد: در حال حاضر مصرف برق ادارات به‌صورت هوشمند و لحظه‌ای از طریق کنتور‌های هوشمند پایش می‌شود و در صورت عبور مصرف از الگوی تعیین‌شده، امکان قطع از راه دور برای مشترکان پرمصرف فراهم است.

نظری افزود: در شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، این سازوکار برای کنترل بهتر بار شبکه و جلوگیری از فشار مضاعف بر شبکه توزیع در روز‌های گرم سال به کار گرفته شده است.

او با بیان اینکه پایش مصرف ادارات ادامه خواهد داشت، از دستگاه‌های اجرایی خواست با اجرای دقیق مصوبه کاهش مصرف، در حفظ پایداری شبکه برق استان و عبور از اوج مصرف تابستان همکاری کنند.