

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،ناصر حسینی، با اشاره به ضرورت بهینه‌سازی مصرف گاز اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و در راستای اجرای طرح‌های ملی بهینه‌سازی، تعویض ۱۰ هزار دستگاه بخاری پرمصرف با بخاری‌های دارای راندمان بالا (هرمتیک) در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

وی به اهمیت ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و درست مصرف کردن اشاره کرد و گفت: ارتقای بازدهی وسایل گرمایشی در بخش خانگی یکی از کارآمدترین روش‌ها برای صیانت از منابع ملی و پایداری شبکه ملی گاز است و این طرح می‌تواند به طور میانگین تا ۵۰ درصد از مصرف گاز هر واحد مسکونی بکاهد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه درباره اولویت‌های پذیرش در این طرح افزود: در مرحله نخست، اولویت با مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، مراکز آموزشی، اماکن مذهبی، دستگاه‌های اجرایی، ارگان‌های نظامی و همچنین مشترکان خانگی است که در محدوده ناترازی و مصرف بسیار بالا قرار دارند.

وی در خصوص نحوه ثبت‌نام متقاضیان بیان کرد: واجدین شرایط می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت شرکت گاز استان کرمانشاه در بخش «بهینه‌سازی مصرف انرژی» اطلاعات خود را ثبت کنند؛ البته لیست مددجویان نهاد‌های حمایتی به‌صورت مستقیم دریافت می‌شود و نیازی به ثبت‌نام جداگانه این عزیزان نیست. همچنین واحد‌های مددکاری و روابط عمومی ادارات گاز در سراسر استان آماده راهنمایی مراجعان حضوری هستند.

حسینی یادآور شد: بر اساس مصوبات شورای اقتصاد، بخش عمده هزینه خرید و نصب این بخاری‌ها از محل صرفه‌جویی در مصرف گاز تأمین می‌شود و برای گروه‌های آسیب‌پذیر و نهاد‌های اولویت‌دار، این جایگزینی غالباً به‌صورت رایگان یا با حداقل هزینه انجام خواهد گرفت.

وی در خصوص مزایای فنی بخاری‌های جدید گفت: بخاری‌های جایگزین، دارای برچسب انرژی A و B هستند که علاوه بر کاهش چشمگیر مصرف سوخت، به دلیل مجهز بودن به دودکش‌های دوجداره (هرمتیک)، امنیت بسیار بالایی داشته و خطر گازگرفتگی را به صفر می‌رسانند.