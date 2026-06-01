دبیر ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو گفت: تلاش میکنیم از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و شرکتهای فعال در حوزه نانو برای بهسازی صنایع آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم استفاده کنیم.
عماد احمدوند در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: از جمله برنامههای دولت برای کاهش جبران آسیبهای ناشی از جنگ، از جنس تامین مالی برای شرکتهای داشن بنیان متضرر در جنگ بوده است.
وی گفت : برای تامین مالی شرکتهای دانش بنیان آسیب دیده در جنگ از مسیر معاونت علمی و وزارت صمت وارد شدیم و ما تلاشمان برای بهسازی صنایع آسیب دیده است،چون برخی از صنایع بزرگ و سنتی که در جنگ آسیب دیدند، طبیعتا می خواهند با همان مبانی فکری زمان احداث، بازسازی شوند چه از نظر مصرف انرژی و چه از نظر تجهیزاتی که در خط تولید وجود دارد.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو تاکید کرد: ما تلاش میکنیم شرکتهای دانش بنیانی که ظرفت دارند فرآیند این صنایع را ارتقا دهند، فراتر از بازسازی ، بهسازی کنیم .
وی گفت: در همین حوزه نیز بازسازی و بهسازی شرکتهایی که در حوزه فولاد و پتروشمی مشغول فعالیت بودند، آغاز شد.