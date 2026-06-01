مسئول اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان بندرعباس گفت: یک مرد ۶۳ ساله در ساحل سورو بندرعباس با امدادرسانی بموقع اورژانس بندرعباس از غرق شدگی نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، الهام دوراندیش افزود: این حادثه ساعت ۱۳ و ۷ دقیقه دیروز دهم خرداد در خیابان جهانگردی سورو رخ داد.
وی افزود: فرد نجات یافته پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، برای بررسی تخصصی تر، به بیمارستان سیدالشهدا (ع) نیروی دریایی ارتش اعزام شد.
