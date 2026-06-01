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یک میلیون و ۷۰۸ هزار تن کالا در دو ماه گذشته از مرزهای استان خوزستان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، ناظر گمرکات خوزستان گفت: ۲ میلیون و ۱۰۵ هزار تن کالا به ارزش ۵۴۸ میلیون دلار در این مدت از گمرکات استان وارد شده است.
بهروز قرهبیگی با اشاره به رشد ۱۰۳ درصدی درآمد گمرکات خوزستان در ۲ ماه گذشته از ابتدای امسال افزود: میزان درآمد گمرکات استان در این مدت ۷۶ هزار و ۷۰۱ میلیارد ریال بوده است.
او میزان صادرات از خوزستان به کشور عراق را ۹۲۵ هزار تن اعلام کرد و گفت: این میزان صادرات به عراق، به عنوان یکی از اهداف مهم تجاری استان، به ارزش ۲۰۲ میلیون و ۵۸۱ هزار دلار بوده است.
ناظر گمرکات خوزستان با اشاره به میزان صدور اظهارنامه کارنهتیر (ترانزیت بینالملل) در استان افزود: در این مدت، ۷۹ فقره اظهارنامه کارنهتیر به وزن یک هزار و ۳۳۹ تن صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر تعداد ۱۱ درصد و از نظر وزنی ۲۵ درصد افزایش داشته است.