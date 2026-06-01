به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نامدار صیادی در مراسم آغازین برداشت محصولات استراتژیک«گندم ، جو ، کلزا» در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیمای لرستان اظهار داشت: از کل سطوح تحت کشت گندم آبی و دیم در استان، ۲۳۲ هزار هکتار تحت کشت دیم و ۴۸ هزار هکتار تحت کشت آبی است که از این میزان پیش‌بینی می‌شود ۵۵۰ هزار تن گندم برداشت شود.

وی با اشاره به سطوح تحت کشت جو در استان افزود: علاوه بر این ۷ هزار هکتار از اراضی تحت کشت جو آبی و ۱۰۶ هزار هکتار تحت کشت جو دیم می‌باشد که از این میزان پیش‌بینی می‌شود ۱۵۰ هزار تن جو برداشت شود.

صیادی تصریح کرد: با توجه به شروع فصل برداشت در استان لرستان در مجموع یک هزار و ۵۰۰ کمباین، کار برداشت محصولات را انجام خواهند داد که از این میزان حدود ۵۰۰ دستگاه مختص به استان لرستان و مابقی غیربومی و مهاجر هستند که برای برداشت این محصول استراتژیک به ما کمک می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تاکید بر این‌که پیگیری دسترنج کشاورزان و گندم تحویل شده به سیلوها جهت پرداخت دستمزد گندم‌کاران از وظایف ماست، بیان کرد:۵۰ مرکز خرید در سطح استان تجهیز شده و همه‌ی کارشناسان تشخیص و تطبیق در این مراکز خدمات مستقر شده‌اند، به‌نوعی همه عوامل خرید آماده‌ خرید دسترنج کشاورزان عزیز هستند.

صیادی با اشاره به این‌که سال گذشته کل گندم خریداری شده از گندم‌کاران در سطح استان حدود ۲۲۰ هزار تن بود، ادامه داد: خوشبختانه امسال بیش از ۲ برابر سال گذشته توسط مراکز خرید، گندم از کشاورزان خریداری و تحویل سیلوها و مراکز خرید خواهد شد.

وی ضمن تشریح دلایل افزایش تولید و برداشت گندم، خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که ۷۸ درصد اراضی ما دیم است مهم‌ترین این دلایل بارندگی‌های بسیار خوب و مناسب امسال در سطح استان است، علاوه بر آن تامین به موقع بذر، تامین و توزیع ۱۰۰ درصدی کود مورد نیاز کشاورزان،آموزش‌های ترویجی و فنی در سطح مزارع توسط محققین و همکاران سازمان و همچنین رعایت تاریخ کشت و آبیاری، همگی عوامل تاثیرگذار بر افزایش تولید و برداشت گندم در سال جاری بودند.