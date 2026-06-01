بدنبال وقوع چند انفجار، بامداد امروز دوشنبه ۱۱ خرداد در شهرستان سیریک، نیروی هوا فضای سپاه پاسخ دشمن را داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ بنا بر اعلام منابع محلی ساعت ۴ صبح صدای سه انفجار و ساعت ۴ و ۲۵ دقیقه صدای دو انفجار دیگر در سیریک شنیده شد.

بدنبال این انفجارها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اطلاعیه ای بدین شرح صادر کرد؛

مبدا تجاوز به دکل مخابراتی سیریک هدف قرار گرفت

به دنبال تجاوز ساعتی پیش ارتش متجاوز امریکا به یک دکل مخابراتی در سیریک واقع در استان هرمزگان، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پایگاه هوایی مبدأ تجاوز را مورد هدف قرار دادند و اهداف پیش بینی شده منهدم گردید.

نیروی هوافضای سپاه اخطار داد در صورت تکرار تجاوز، پاسخ کاملاً متفاوت خواهد بود و مسئولیت آن به عهده رژیم متجاوز و کودک کش آمریکا است.

بیشتر بخوانید؛ صدا‌های شنیده شده در قشم و بندرعباس ناشی از انفجار کنترل شده است

شهرستان سیریک در شرق هرمزگان واقع شده و شهر سیریک مرکز آن دویست کیلومتر از بندرعباس فاصله دارد.