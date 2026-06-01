تصادف یک دستگاه خودروی پراید با وانت در محور آبادان به اروندکنار، محدوده نهر مچری، منجر به مصدومیت هفت نفر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: شب گذشته یک دستگاه خودرو سواری پراید با وانت در محور آبادان به اروندکنار تصادف کردند که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

دکتر یاسین افرا افزود: تکنسین‌های اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند. در این حادثه، هفت نفر شامل چهار خانم (۱۰ ساله، ۳۵ ساله و ۳۷ ساله) و سه آقا (۵ ساله، ۷ ساله و ۳۲ ساله) مصدوم شدند. خوشبختانه در این سانحه تلفات جانی گزارش نشده است.

او ادامه داد: تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، به بیمارستان حضرت زینب (س) اروندکنار منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از هرگونه بی‌احتیاطی در جاده‌ها پرهیز کنند.