یک واحد عرضه روغن موتور خودرو در دهدشت به دلیل گرانفروشی مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل تعزیرات استان از مهر و موم یک واحد فروش روغن موتور خودرو، به دلیل گرانفروشی خبر داد.

حمزه لقمانی گفت: در بازرسی دوره‌ای مشترک دستگاه‌های نظارتی متشکل از قاضی تعزیرات حکومتی، دادستانی، بازرسان اداره صمت و اتاق اصناف از بازار شهر دهدشت پس از بررسی و مشاهده گرانفروشی در یک واحد عرضه روغن موتور در شهر دهدشت، برای این واحد صنفی پرونده تخلف تشکیل شد.

لقمانی با بیان اینکه قاضی شعبه تعزیرات شرستان کهگیلویه بپس از بررسی پرونده، تخلف را محرز و دستور پلمپ این واحد صنفی متخلف را صادرکرد افزود: متخلفان صنفی بر اساس مصوبه شورای هماهنگی سران قوا علاوه بر جزای نقدی ۱۰ برابری به مجازات پلمپ بدون اغماض برابر قانون محکوم می‌شوند.