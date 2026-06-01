به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف گفت: عملیات بام‌اندود حوض‌انبار تاریخی کلاته قاضی با مشارکت گروه جهادی خوسف و در راستای حفاظت و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از بارندگی و فرسایش بنا انجام شد.

صالحی افزود: حوض انبار کلاته قاضی در نزدیکی روستای فدشک قرار دارد.

به گفته وی این سازه تاریخی با جمع‌آوری روان‌آب‌های منطقه، بخشی از آب مورد نیاز اهالی را در ماه‌های مختلف سال تأمین می‌کرده و همچنان نیز بنا به گفته ساکنان محلی، از آب گوارای آن برای مصارف آشامیدنی استفاده می‌شود و کیفیت آب آن مطلوب ارزیابی می‌شود.

صالحی با اشاره به اهمیت حفاظت از سازه‌های آبی تاریخی افزود: حوض‌انبار‌ها بخشی از دانش بومی مدیریت آب در مناطق کویری هستند و حفاظت از آنها علاوه بر صیانت از میراث تاریخی، به حفظ هویت فرهنگی و تاریخی منطقه نیز کمک می‌کند.

حوض‌انبار کلاته قاضی سال ۱۳۸۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

پارسال نیز با مشارکت میراث‌فرهنگی شهرستان و همراهی مردم و مالکین بناها، عملیات بام‌اندود و رفع خطر ۶ اثر تاریخی در سطح شهرستان انجام شد که نقش مؤثری در جلوگیری از تخریب و حفظ بنا‌های تاریخی داشته است.