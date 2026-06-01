سهراب مرادی، سرمربی تیم وزنه بردای اسامی ۱۸ دعوت شده به اردوی تیم نوجوانان و جوانان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی دعوت شدگان به اردو به شرح زیرخ است:
۱- طاها نعمتی مقدم از اردبیل
۲- طاها نوجوان از اردبیل
۳- سالارخوب از اردبیل
۴- محمدامین دادوند از اردبیل
۵-محمدامین حبیبی از فارس
۶- یوسف شیروانی از فارس
۷- علی عمادی از فارس
۸- طاها شیرخانی از فارس
۹- محراب دواسری از تهران
۱۰- طاها چنانی از ایلام
۱۱- آرشام میری از ایلام
۱۲- امیرمحمد رحمتی از لرستان
۱۳- مهدی عسگری از لرستان
۱۴- رضا زمانی از اصفهان
۱۵- امین ادیبی از اصفهان
۱۶- بهنود نصرتی از مازندران
۱۷- کیان ولی پور از خوزستان
۱۸- پوریا عباسپوریان از آذربایجان شرقی
اردوی تیم ملی از ۱۵ خرداد به منظور حضور در رقابتهای قهرمانی آسیایی ازبکستان ۲۰۲۶ در شیراز آغاز میشود.
در این اردو سجاد بهروزی و بهادر مولایی به عنوان مربی، مرادی را همراهی میکنند.