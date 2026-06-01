سهراب مرادی، سرمربی تیم وزنه بردای اسامی ۱۸ دعوت شده به اردوی تیم نوجوانان و جوانان را اعلام کرد.

دعوت از ۱۸ وزنه بردار به اردوی تیم نوجوانان و جوانان ایران

دعوت از ۱۸ وزنه بردار به اردوی تیم نوجوانان و جوانان ایران



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی دعوت شدگان به اردو به شرح زیرخ است:

۱- طا‌ها نعمتی مقدم از اردبیل

۲- طا‌ها نوجوان از اردبیل

۳- سالارخوب از اردبیل

۴- محمدامین دادوند از اردبیل

۵-محمدامین حبیبی از فارس

۶- یوسف شیروانی از فارس

۷- علی عمادی از فارس

۸- طا‌ها شیرخانی از فارس

۹- محراب دواسری از تهران

۱۰- طا‌ها چنانی از ایلام

۱۱- آرشام میری از ایلام

۱۲- امیرمحمد رحمتی از لرستان

۱۳- مهدی عسگری از لرستان

۱۴- رضا زمانی از اصفهان

۱۵- امین ادیبی از اصفهان

۱۶- بهنود نصرتی از مازندران

۱۷- کیان ولی پور از خوزستان

۱۸- پوریا عباسپوریان از آذربایجان شرقی

اردوی تیم ملی از ۱۵ خرداد به منظور حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیایی ازبکستان ۲۰۲۶ در شیراز آغاز می‌شود.

در این اردو سجاد بهروزی و بهادر مولایی به عنوان مربی، مرادی را همراهی می‌کنند.