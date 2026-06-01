به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در پی کشف این تخلف و اسناد سازی غیر واقعی که ورق‌های رول بصورت خام به این کارخانه وارد و خارج شده و هدف دلال گری و سهمیه دیگر کارخانجات را نیز جمع آوری و سودا گری می‌کردند با عنوان عرضه خارج از شبکه بررسی تعزیری شد.

براتعلی صالحی افزود: مدیرعامل متخلف این شرکت فولادی علاوه بر عرضه کالای موجود در انبار به پرداخت ۷۵ میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.