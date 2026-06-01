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مالک کارخانه با تخلف عرضه خارج از شبکه ۳۵۰۰ تن محصول فولادی در اصفهان به ۷۵ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در پی کشف این تخلف و اسناد سازی غیر واقعی که ورقهای رول بصورت خام به این کارخانه وارد و خارج شده و هدف دلال گری و سهمیه دیگر کارخانجات را نیز جمع آوری و سودا گری میکردند با عنوان عرضه خارج از شبکه بررسی تعزیری شد.
براتعلی صالحی افزود: مدیرعامل متخلف این شرکت فولادی علاوه بر عرضه کالای موجود در انبار به پرداخت ۷۵ میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.