به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: به دنبال تجاوز ساعتی پیش ارتش متجاوز امریکا به یک دکل مخابراتی در سیریک واقع در استان هرمزگان، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پایگاه هوایی مبدأ تجاوز را مورد هدف قرار دادند و اهداف پیش بینی شده منهدم شد.

نیروی هوافضای سپاه اخطار داده در صورت تکرار تجاوز، پاسخ کاملاً متفاوت خواهد بود و مسئولیت آن به عهده رژیم متجاوز و کودک کش آمریکا است.