چهار تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی لیگ حرفه‌ای بسکتبال با برگزاری دیدار‌های برگشت پلی آف مشخص شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله پلی آف (یک چهارم) رقابت‌های بسکتبال لیگ حرفه‌ای بسکتبال یادواره «امام شهید و شهدای جنگ رمضان» یکشنبه (۱۰ خرداد) با برگزاری ٢ دیدار مرحله برگشت پیگیری شد که طی آن تیم‌های نفت و گاز گچساران و نیروی زمینی تهران موفق به شکست حریفان شان شدند.

همچنین طبق برنامه امروز باید دو تیم مقاومت شهرداری تبریز و گل گهرسیرجان هم رو در روی هم قرار می‌گرفتند، اما این بازی به دلیل انصراف نماینده تبریز برگزار نشد و گل گهر برنده بازی معرفی شد.

نتایج دیدار‌های برگشت مرحله پلی اف لیگ حرفه‌ای بسکتبال به این شرح است:

* نفت امیدیه ٧٩ - نفت و گاز گچساران ٩٤

* نیروی زمینی تهران ٧٣ - نفت تهرانسر ٦٣

* مقاومت شهرداری تبریز صفر - گل گهر سیرجان ٢٠

در دیدار‌های رفت میان این تیم‌ها که جمعه گذشته (۸ خرداد) برگزار شد، تیم‌های نیروی زمینی، نفت و گاز گچساران و گل گهرسیرجان صاحب برتری شده بودند.

بدین ترتیب با توجه به نتایج دیدار‌های رفت و برگشت، تیم‌های نفت و گاز گچساران، نیروی زمینی و گل گهر سیرجان راهی مرحله نیمه نهایی لیگ حرفه‌ای بسکتبال شدند.

پیش از این تیم مس رفسنجان به واسطه انصراف اروند سیرجان بدون بازی و به صورت مستقیم راهی مرحله نیمه نهایی شده بود.

مرحله نیمه نهایی لیگ حرفه‌ای بسکتبال با حضور چهار تیم مس رفسنجان، نفت و گاز گچساران، نیروی زمینی تهران و گل گهر سیرجان برگزار خواهد شد.

دیدار‌های این مرحله ١٦ و ١٨ خرداد در گچساران و رفسنجان برگزار خواهد شد و طی آن نفت و گاز گچساران با گل گهرسیرجان رقابت می‌کند و مس رفسنجان و نیروی زمینی تهران هم رو در روی هم قرار می‌گیرند.