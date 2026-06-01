رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرپل‌ذهاب از مهار و اطفای کامل آتش‌سوزی در پناهگاه حیات وحش قراویز با مشارکت محیط‌بانان، گروه یاوران زاگرس و جوامع محلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرپل‌ذهاب، با اعلام این خبر گفت :در پی وقوع این آتش‌سوزی، محیط‌بانان منطقه بلافاصله به محل حادثه اعزام شده و عملیات مهار حریق را آغاز کردند.

کیانوش احسانی‌پور:افزود: آتش‌سوزی از ساعت ۱۸ دیروز از محدوده تنگ حمام آغاز شد و با تلاش جهادی محیط‌بانان شهرستان‌های سرپل‌ذهاب و قصرشیرین، گروه یاوران زاگرس و مردم جوامع محلی روستای گلم‌کبود، پس از حدود دو ساعت و نیم مهار و به‌طور کامل اطفا شد.

وی ضمن قدردانی از همکاری و تلاش نیروهای مشارکت‌کننده در این عملیات افزود: پس از پایان عملیات اطفای حریق، پایش مستمر منطقه تا پاسی از شب در دستور کار محیط‌بانان قرار گرفت تا از شعله‌ور شدن مجدد آتش و بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.