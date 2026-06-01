به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، محمد علیزاده مدیر جهاد کشاورزی هشترود گفت: این دستگاه با پایش و ثبت لحظه به لحظه و برخط عوامل محیطی همچون دمای محیط، میزان بارندگی، نقطه شبنم، رطوبت هوا و خیسی سطح برگ امکان تعیین زمان دقیق مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی برای کارشناسان جهاد کشاورزی و باغداران منطقه آتش بیگ در سطح ٢٠٠٠ هکتار از باغهای این منطقه را فراهم می‌کند.