سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز در استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی رگبار باران، رعدوبرق و گاهی وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود و از فردا با نفوذ جریانات شمالی، سواحل دریای خزر نیز شاهد بارش باران خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی کشور، امروز دوشنبه در استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی رگبار باران، رعدوبرق و در برخی ساعات وزش باد شدید موقت مورد انتظار است. در سایر مناطق کشور نیز آسمان صاف و پایدار پیشبینی میشود.
بر پایه این گزارش، فردا سهشنبه با نفوذ جریانات شمالی به استانهای ساحلی دریای خزر، افزایش ابر و بارش باران در این مناطق رخ خواهد داد.
همچنین در استان اردبیل، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی و ارتفاعات استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان، در برخی ساعات وقوع رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نخواهد بود.
همچنین طی سه روز آینده در برخی مناطق شمال شرق، مرکز کشور، دامنههای جنوبی البرز مرکزی و مناطق غربی کشور، گاهی وزش باد شدید رخ خواهد داد و در نقاط مستعد، خیزش گرد و خاک پیشبینی میشود.