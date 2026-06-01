پخش زنده
امروز: -
در حالی که ارتش آمریکا مدعی شده بود که حمله موشکی ایران به پایگاهش در کویت را رهگیری کرده است، سیبیاس به نقل از مقامات آمریکایی از زخمیشدن هفت نفر در این حمله خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سیبیاس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که در حملات موشکی ایران در واکنش به نقض آتشبس از سوی آمریکا، چهار نظامی آمریکایی و سه پیمانکار زخمی شدهاند، در حالی که ارتش آمریکا مدعی شده بود که موشک بالستیک ایران را رهگیری کرده است.
نیروهای مسلح ایران روز پنجشنبه در بیانیهای از حمله موشکی ایران به یک پایگاه هوایی آمریکا خبر داده بود. این حملات در پاسخ به نقض آتشبس از سوی آمریکا و حمله به بندرعباس انجام شد.
پیش از این بلومبرگ نیز درباره این حمله گزارش داده بود: «حمله ایران با موشک بالستیک به یک پایگاه هوایی کویت، باعث جراحات جزئی چند آمریکایی و آسیب شدید به دو پهپاد MQ-۹ ریپر شد.»