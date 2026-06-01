بر اساس نتایج اولیه، «آبلاردو دِ لا اسپریا» نامزد راست‌گرای مستقل و «ایوان سپدا» نامزد ائتلاف حاکم باید در دور دوم با هم رقابت کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس نتایج اولیه، «آبلاردو دِ لا اسپریا» نامزد راست‌گرای مستقل با کسب ۴۳.۷۳ درصد آرا در جایگاه نخست قرار گرفت و راهی دور دوم شد.

در مقابل، «ایوان سپدا» سناتور چپ‌گرا و نامزد ائتلاف حاکم «پیمان تاریخی» با ۴۰.۹۱ درصد آرا در رتبه دوم ایستاد و رقیب اصلی او در دور نهایی انتخابات خواهد بود.

بر اساس قانون اساسی کلمبیا گوستاو پترو رئیس جمهور کنونی اجازه ندارد برای انتخاب مجدد نامزد شود. دور دوم انتخابات ۲۱ ژوئن – ۳۱ خرداد ، برگزار می‌شود و دو دیدگاه کاملاً متفاوت درباره آینده کلمبیا را در برابر یکدیگر قرار دهد.

در همین راستا، «گوستاوو پترو» رئیس‌جمهور کنونی کلمبیا اعلام کرد نتایج اولیه منتشرشده از انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور را نمی‌پذیرد و نسبت به روند شمارش آرا و عملکرد سامانه‌های مورد استفاده در این فرایند اعتراض دارد.

پترو تأکید کرد آنچه تاکنون به عنوان نتایج اولیه منتشر شده، الزام‌آور نیست و نمی‌تواند مبنای نهایی اعلام نتایج انتخابات قرار بگیرد.

او در پیامی اعلام کرد: «به عنوان رئیس‌جمهور، نتایج شمارش اولیه متعلق به شرکت خصوصی تحت مالکیت برادران باوتیستا را نمی‌پذیرم.»

رئیس‌جمهور کلمبیا تصریح کرد مطابق قانون، تنها نتایجی که از سوی کمیته‌های بازشماری و بررسی آرا به ریاست قضات جمهوری تأیید شود، برای دولت الزام‌آور خواهد بود.

دِ لا اسپریا، وکیل و چهره‌ای خارج از ساختار سنتی سیاست کلمبیا، از حامیان رویکرد‌های سخت‌گیرانه امنیتی است و بار‌ها مواضعی نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اتخاذ کرده است. او خواستار تقویت همکاری‌های امنیتی با آمریکا و رژیم صهیونیستی، کاهش مالیات‌ها، توسعه اکتشافات نفتی و برخورد قاطع‌تر با گروه‌های مسلح و باند‌های جنایتکار شده است.

در سوی دیگر، ایوان سپدا، نامزد مورد حمایت دولت «گوستاوو پترو»، بر ادامه سیاست‌های دولت کنونی از جمله راهبرد «صلح فراگیر» برای مذاکره با گروه‌های مسلح تأکید دارد. او در کارزار انتخاباتی خود بر اصلاحات اجتماعی، حقوق بشر، اصلاحات ارضی و گسترش مشارکت سیاسی تأکید کرده است.

این انتخابات همچنین می‌تواند بر روابط کلمبیا با آمریکا تأثیر قابل توجهی بگذارد. روابط دولت پترو با دولت ترامپ در موضوعاتی همچون مهاجرت، مبارزه با مواد مخدر و سیاست‌های منطقه‌ای با تنش‌هایی همراه بوده است، هرچند دو طرف در ماه‌های اخیر برای کاهش اختلافات تلاش کرده‌اند.

در حالی که سپدا بر سیاست خارجی مستقل‌تر و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در آمریکای لاتین تأکید دارد، دِ لا اسپریا خواستار نزدیکی بیشتر به واشنگتن در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی است. از این رو، نتیجه دور دوم انتخابات نه تنها آینده سیاسی کلمبیا، بلکه جایگاه این کشور در معادلات منطقه‌ای و روابط آن با واشنگتن را نیز مشخص خواهد کرد.