اثیر، داستان تاریخی درباره شهادت حضرت امیرالمؤمنین، امام علی علیه‌السلام به قلم احسان ناظم بکایی از نشر واژه پرداز اندیشه، جزو صدرنشین‌های نمایشگاه مجازی کتاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کتاب «اثیر» نشان داد از آن داستان‌های تاریخی بوده که هم برای علاقه‌مندان به تاریخ اسلام جذاب است و هم برای کسانی‌که مفهوم‌های دینی را در قالب داستانی و عمیق دنبال می‌کنند.

در حالی‌که تاریخ و ادب شیعی و ایرانی، اثرهای فراوان و دستان پری درباره شهادت امام حسین علیه‌السلام دارد، در حوزه شهادت امام علی علیه‌السلام، آنچنان که در شأن این فاجعه عظیم و سوگ سترگ باشد، پرداخت قابل تأملی صورت نگرفته است. بر همین اساس، کتاب «اثیر» به قلم احسان ناظم بکایی از نشر واژه پرداز اندیشه، منتشر شده است.

محتوای کتاب «اثیر» که یک داستان تاریخی است، از مجروح شدن تا شهادت حضرت امیرالمؤمنین، امام علی علیه‌السلام را شامل می شود. اثیر، داستان تاریخی پیرامون آن چهل و چند ساعت بوده که به پشتوانه مستندهای تاریخی، با قواعد درام (داستان غم انگیز) آمیخته شده است.

خط اصلی داستان بر مبنای رویدادهای واقع و مستند به منابع موثق بوده، اما فضاسازی، جزئیات و دراماتیزه (غم انگیز) شدن بر اساس تخیل نویسنده، گسترش یافته است.

مراحل نگارش اثیر

در نگارش این کتاب، از ده‌ها منبع موثق و دسته اول استفاده شده که فهرست آن در انتهای کتاب آمده است. تکیه‌گاه هر کتابی، منبع‌های آن است که هر چقدر دقیق‌تر و قدیمی‌تر باشند، اتکای بیشتری ایجاد می‌کنند.

در نگارش اثیر به منبع‌های مختلفی، بررسی شده است. برخی به عنوان منبع مستقیم، استفاده شده و برخی دیگر، خوانده شده‌، اما به‎ عنوان منبع استفاده نشده‌اند که نام آن‌ها در انتهای کتاب وجود ندارد. تلاش شده است در این میان، اولویت با منبع‌های دیرین، متقن و با ارجاع بیشتر باشد که پس از مراجعه به مشاوران کتاب و بر اساس پیشنهاد آنان شکل گرفته است.

استفاده از مشاوران علمی و ادبی در نگارش کتاب

مشاوران دانشمندی در مسیر نهایی شدن اثیر، دلسوزانه همراهی کرده‌اند.

دکتر محمود مهدوی دامغانی، استاد تاریخ اسلام و مترجم نامدار کشورمان، نکته‌های ارزشمندی را پدرانه و صمیمانه مطرح کرده و آنچه را قلمی شد، از صافی مطالعه و تجربه‌های گران‌سنگ خویش، عبور داده است.

استاد علی بهرامیان، معاون علمی دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، نگاه چندلایه‌ای به ساختار‌های جامعه و نسبت خلافت و امامت داشته است.

دکتر محمد حسین رجبی دوانی، در موضوع کوفه و نسبت آن با حضرت امیرالمؤمنین، امام علی علیه‌السلام، نکته‌های دقیقی را بیان کرده است.

دکتر سعید طاووسی مسرور، با ریزبینی حیرت‌انگیز، توصیه‌هایی کاربردی پیش روی نویسنده قرار داده است.



حجت‌الاسلام والمسلمین محمد‌مهدی طباخیان، مسائل ارزشمندی درباره دوران خلافت امام علی علیه‌السلام بیان کرده که به‌کار آمده است.

نگاه‌های موشکافانه آنان، مصداق دیدن پیران در خشت بود. با دقتی که جز این هم از آنان انتظار نمی‌رفت، جمله به جمله این کتاب را خوانده و نگرش‌هایی را طرح کرده‌اند که راهگشا و یاری‌دهنده بوده است.

از این نظر، داستان پیش رو را باید واقعه‌ای تازه در عرصه ادب داستانی دینی و تاریخی به‌شمار آورد، زیرا علاوه بر منبع‌های نگاشته‌شده، ده‌ها ساعت گفتگوی حضوری و خوانش چندباره آن از طرف استادان سرآمد تاریخ اسلام، پشتوانه‌ای قوی برای آن ساخته است.

بخش مهمی از یک داستان، درام (بخش غم انگیز) و فضاسازی آن است. در این مرحله نیز از تجربه‌های ارزشمند نویسندگان هنرمندی، مانند رضا امیرخانی و مهرداد صدقی، بهره گرفته شده و شبنم وثوقی، نویسنده و فیلمنامه‌نویس، مرحله به مرحله در دراماتیزه (غم انگیز) شدن این داستان، همکاری کرده است تا بال درام (داستان غم انگیز) آن نیز تقویت شود.

کتاب «اثیر» در نهایت، تلاشی در مسیر داستان‌های تاریخی و مذهبی ایرانی با موضوع زندگی سراسر خیر و برکت حضرت امیرالمؤمنین، امام علی علیه‌السلام است.