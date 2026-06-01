خاطره‌های رهبر شهید انقلاب از زندگی پدر با عنوان روایت آقا، جزو کتاب‌های صدرنشین نمایشگاهی شد که هم مجازی بود و هم با فاصله کمی از جنگ تحمیلی سوم و شهادت رهبری که اولویت او کتابخوانی و سرزدن به نمایشگاه، بود، بر پیشخوان نمایشگاه مجازی کتاب به چشم آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خریداران نمایشگاه، حالا با ورق زدن زندگی این رهبر فرزانه، جبرانی کردند بر آن همه سال تورق و زیست مومنانه در کنار کتاب‌ها و ترویج کتابخوانی که با علاقه دنبال می‌شد.



کتاب روایت آقا نوشته آیت‌‌‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای و اثری است که نشر انقلاب اسلامی آن را منتشر کرده و مجموعه‌ای از خاطره‌ها و روایت‌های نویسنده درباره‌ زندگی پدرشان، آیت‌الله سید جواد حسینی خامنه‌ای است.

اثر با نگاهی شخصی و صمیمانه به شرح زندگی، منش، سلوک و خاطر‌های ایشان می‌پردازد و تصویری از یک عالم دینی در حوزه‌ علمیه و جامعه‌ مشهد ارائه می‌دهد. این کتاب، نه‌تنها به زندگی فردی و خانوادگی آیت‌‌الله سید جواد خامنه‌ای می‌پردازد، بلکه بخشی از تاریخ اجتماعی و مذهبی ایران را بازتاب می‌دهد.

درباره کتاب روایت آقا اثر آیت‌‌‌الله‌العظمی خامنه‌ای

کتاب روایت آقا (خاطره‌های حضرت آیت‌‌الله‌العظمی خامنه‌ای از زندگی پدر) به قلم سید علی خامنه‌ای در باب زندگی پدر ایشان، آیت‌الله سید جواد خامنه‌ای است. این کتاب از دل سخنان، یادداشت‌ها و خاطره‌های پراکنده‌ نویسنده درباره‌ پدرشان شکل گرفته است.

اثر، تلاش کرده است تا تصویری دقیق و صادقانه از یک عالم دینی ارائه دهد؛ شخصیتی که زندگی‌ او سرشار از زهد، تقوا، علم و خدمت به مردم بوده است.

در این کتاب، علاوه‌ بر روایت زندگی شخصی و خانوادگی آیت‌الله سید جواد خامنه‌ای، به زمینه‌های تاریخی و اجتماعی و فرهنگی دوران زندگی ایشان نیز پرداخته شده است. نویسنده با بهره‌گیری از سندها، خاطره‌ها و گفتار‌های خود سعی کرده است تا بعدهای شخصیت پدرشان را برای نسل امروز و علاقه‌مندان به تاریخ معاصر ایران روشن کند.

کتاب روایت آقا همچنین به نقش تربیتی و معنوی این پدر در شکل‌گیری شخصیت نویسنده و تأثیر او بر حوزه‌ علمیه و جامعه‌ مشهد اشاره کرده است. این کتاب با افزودن پیوست‌هایی درباره‌ خاندان، گاهشمار زندگی و سندها، تصویری کامل‌تر از زندگی و زمانه‌ آیت‌الله سید جواد خامنه‌ای ارائه داده است.

این کتاب با یک مقدمه، یک دیباچه، در شش فصل و سه پیوست از گاهشمار زندگی، تصویرها و سندهای دست اول از مراوده‌ها با عالمان، نامه‌ها و اجازه‌های اجتهاد آیت‌الله سید جواد خامنه‌ای به زیور طبع آراسته شده است.

خلاصه کتاب روایت آقا

نویسنده، زندگی پدرشان را از کودکی در نجف و تبریز تا سال‌های حضور در مشهد و فعالیت‌های علمی و اجتماعی او دنبال می‌کند. سید جواد خامنه‌ای به‌عنوان عالمی وارسته، زاهد و محبوب در میان مردم و علما معرفی شده است. او در حوزه‌های علمیه‌ نجف و مشهد تحصیل کرده و از استادان برجسته‌ای بهره برده است.

سبک زندگی ساده، بی‌اعتنایی به مظاهر دنیا، توجه به تربیت فرزندان و نقش فعال در جامعه‌ دینی و علمی مشهد از ویژگی‌های او است.

اثر، علاوه‌ بر بیان خاطره‌های خانوادگی، به وضع اجتماعی و سیاسی دوران مشروطه، قحطی‌ها، مهاجرت‌ها و تحول‌ حوزه‌های علمیه می‌پردازد. نویسنده با ذکر جزئیات زندگی پدر به نقش مادر و دیگر اعضای خانواده اشاره کرده و فضای خانوادگی، تربیتی و معنوی خانه را به تصویر کشیده است.

در بخش‌هایی از کتاب به روابط سید جواد خامنه‌ای با دیگر عالمان، نشست‌های علمی، مباحثه‌های فقهی و اصولی و تأثیرگذاری ایشان بر شاگردان و اطرافیان پرداخته شده است.



کتاب روایت آقا، تصویری از یک عالم دینی و خانواده‌ای مذهبی و فرهنگی ارائه داده است که در دوران تحول‌های اجتماعی و مذهبی ایران معاصر زیسته‌اند.