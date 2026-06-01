بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، بیش از ۲۰۰ نفر در حملات هوایی آمریکا به قایق‌هایی که ادعا می‌شود با گروه‌های مواد مخدر در آمریکای جنوبی مرتبط هستند، کشته شده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ارتش آمریکا اعلام کرد که به یک قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام حمله کرده و سه نفر را کشته است.

مرکز فرماندهی جنوبی آمریکا این حمله را اواخر روز شنبه اعلام کرد.

این مرکز در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس ادعا کرد: اطلاعات تأیید کرد که این قایق در مسیر‌های شناخته شده قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام در حال حرکت بوده و در عملیات قاچاق مواد مخدر مشارکت داشته است. سه تروریست مواد مخدر مرد در جریان این اقدام کشته شدند.

به گزارش نیویورک تایمز از زمان آغاز عملیات آمریکا در پاییز گذشته، ارتش این کشور بیش از ۶۰ حمله به کشتی‌هایی که گمان می‌رود از سوی قاچاقچیان مواد مخدر استفاده می‌شوند، انجام داده است. در این حملات دست کم ۲۰۲ نفر کشته شده‌اند.