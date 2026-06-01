به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حزب تجزیه طلب زحمتکشان کردستان اعلام کرد که دفتر مرکزی این حزب در دره آلانه، واقع در منطقه خلیفان شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان با دو موشک هدف قرار گرفته است.

این حزب تجزیه طلب مخالف جمهوری اسلامی ایران افزود که این حمله موشکی در ساعت ۲۲ و ۴۰ دقیقه یکشنبه انجام شد.

به نوشته شفق نیوز، از آغاز تجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، پایگاه‌ها و مقر‌های گروه‌های کُرد تجزیه طلب مخالف جمهوری اسلامی ایران بیش از ۸۱ بار مورد حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته‌اند.