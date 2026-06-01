به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، سردار دلاور القاصی مهـــر گفت: در اجراي طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموران پليس امنيت اقتصادی دماوند پس از اطلاع از دپوی مقادیر زیادی لوازم یدکی خودرو در چند سوله با همکاری اداره صمت، متعاقب بازرسی از محل موفق به کشف بیش از ۵۴۳ هزار قطعه لوازم یدکی قاچاق شدند.

وی خاطرنشان کرد: یک نفر متهم مرتبط با انبار مذکور متعلق به واحد صنفی متخلف، به مرجع قضائي معرفی و لوازم یدکی مکشوفه خودرو نیز پس از اخذ نظر کارشناسان ۲۰۰۰ میلیارد ريال ارزش گذاری شد.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران قاچاق را آفت بزرگی در راه رشد اقتصادی کشور دانست و با اشاره به ادامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از اولويت های مهم پلیس از شهروندان خواست هرگونه گونه موارد مرتبط با قاچاق کالا و غیره را به فوريت هاي پليس ۱۱۰ گزارش کنند.