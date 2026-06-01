

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای ابراهیم رضایی در گفتگو با شبکه خبر، به شرح روند مذاکره‌های ایران و آمریکا در ادامه جنگ تحمیلی سوم پرداخت و به پرسش‌های مطرح‌شده در این زمینه پاسخ داد.

متن کامل این گفت‌وگو به شرح زیر است:

سوال: آقای رضایی، رد و بدل پیام‌ها بین ما و آمریکایی‌ها با میانجی‌گری پاکستانی‌ها و دیگر کشور‌ها که نقش آفرینی می‌کنند، تا جایی که اطلاع داریم این است که الان با توجه به وقایع لبنان در بحث نقض آتش بس دچار چالش هستیم و در بحث آزاد شدن پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران. آیا این دو چالش اصلی است که با آن روبرو هستیم یا چالش‌های دیگری هم داریم، الان فضای رد و بدل پیام ما با آمریکایی‌ها در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

رضایی: من در این زمینه دو سه نکته می‌توانم عرض کنم با این مقدمه که جنگ به پایان نرسیده است. ما درگیر یک جنگ ترکیبی بودیم از ۹ اسفند به‌طور مشخص با دشمن در حوزه نظامی، زیرساخت اقتصادی، سیاسی، جنگ روانی و رسانه‌ای و زمینه‌های دیگری هم می‌شود به آن اضافه کرد. آنچه که بین ما و آمریکایی‌ها الان در جریان است که البته مذاکره مستقیمی نیست و با واسطه پاکستانی‌ها و بعضی کشور‌های دیگر در جریان است. مبنای آن، چیزی است که جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده، همان پیشنهاد ۱۴ ماده‌ای مشهور که تقریباً می‌توانیم بگوییم خروجی بیانیه شورای عالی امنیت ملی بعد از ۴۰ روز اول جنگ بود این به واسطه پاکستانی‌ها بعضاً تعدیل‌هایی شده، اما تا امروز حداقل آنچه که ما می‌دانیم این است که جمهوری اسلامی ایران بالاخره ما الان درگیر جنگ اراده‌ها هستیم آنچه که در خلیج فارس هم این شب‌ها و این روز‌ها رخداد‌هایی که رخ می‌دهد یک نوعی آزمایش کردن جمهوری اسلامی است که چقدر در میدان ایستاده است، این خروجی اش خودش را در مذاکره و در متن توافق احتمالی خودش را نشان می‌دهد و البته این آمادگی موثر نیرو‌های مسلح ما در دریا و حتی در آسمان برخورد پدافند با هواگرد‌های دشمن و برخورد ما با کشتی‌های متخلف، برخورد ما با شناور‌های جنگی همه اینها نشان می‌دهد که اراده جمهوری اسلامی ایران محکم است و ما قرار نیست کوتاه بیاییم.

در کنار این در حوزه دیپلماسی هم شروطی را که تعیین کرده بودیم از جمله دو مورد و برخی شروط دیگر یعنی هم موضوع برقراری امنیت و خاتمه جنگ در لبنان و در همه ساحات مقاومت و آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران به علاوه مابقی مسائل مثل موضوع غرامت و اخراج نیرو‌های آمریکایی از منطقه حتی تحریم‌ها آزادی فروش نفت ما و پایان جنگ، چون اساساً مسئله اصلی بین ما و آمریکایی‌ها در حال حاضر خاتمه جنگ است اصلاً موضوعات دیگر این مسائلی هم که داریم راجع به آن صحبت می‌کنیم در واقع زمینه‌های خاتمه جنگ است وگرنه مثلاً ما در مورد هسته‌ای که آنها دارند ادعا می‌کنند و این هم بخشی از جنگ روانی دشمن است اصلاً مذاکره الان نداریم وعده‌ای ندادیم، تعهدی هم به دشمن ندادیم و انشالله نخواهیم داد آمریکایی‌ها دارند فضایی را ترسیم می‌کنند با ابزار‌های مختلف در لبنان یک فشار می‌آورند در خلیج فارس عملیات طراحی می‌کنند می‌آیند کتکی می‌خورند برمی‌گردند به عقب در فضای شبکه‌های اجتماعی و توییت‌های ترامپ تلفیقی از اینها جمع اینها خروجی‌اش این است که جمهوری اسلامی ایران را به عقب بکشانند و بگویند تو مثلاً این چند خط قرمزی که مشخص کردی از این خطوط قرمز کوتاه بیا و رها کن هر جنایتی که خواستند مثلاً در لبنان بکنند.

ما دارایی‌های شما را آزاد نمی‌کنیم البته اعتقادم این است آمریکایی‌ها در موقعیتی نیستند که برای ما تعیین تکلیف کنند به این دلیل که آنها همه گزینه‌هایشان را راجع به ما امتحان کردند و در همه گزینه‌ها هم شکست خوردند و هیچ پیروزی ملموسی را در این ماه‌ها به دست نیاوردند، اما قرار نیست مطمئناً قرار نیست جمهوری اسلامی ایران از خطوط قرمز خودش در مذاکره با آمریکایی‌ها کوتاه بیاید ما این را می‌دانیم که آمریکایی‌ها چاره‌ای جز مذاکره و توافق با ما ندارند سایر گزینه‌های آمریکایی‌ها ممکن است حماقتی هم مجدد مرتکب بشوند نمی‌خواهم آن را رد کنم، اما اگر حماقت دیگری آمریکایی‌ها مرتکب شدند حتماً شدیدتر از گذشته شکست خواهند خورد در این تردید نداریم، موضوعاتی مثل لبنان هم البته در این باره تدبیر خواهیم کرد و حتماً وضعیت لبنان اینگونه نخواهد ماند.

سوال: فکر می‌کنید این وضعیت تا کی ادامه پیدا کند یعنی الان یک حالت قفل در مذاکرات شکل گرفته و این مذاکرات پیش نمی‌رود، خطوط قرمزی که ما تعریف کردیم با خطوط قرمزی که آنها تعریف کردند کاملاً منطبق بر هم شده یعنی به یک نقطه سر به سری رسیدیم که نه ما کوتاه می‌آییم و اعلام می‌کنیم. جنابعالی هم الان باز تصریح کردید آمریکایی‌ها هم گفتند حداقل ترامپ در آن مطلبی که چند وقت پیش هم منتشر کرد در انتها گفت من پولی بنا نیست بابت آزاد شدن پول‌های ایران پرداخت کنم یا اصلاً روی بحث غرامت که اصلاً در این فضا نیستند، الان این خطوط کاملاً با هم منطبق شده مقابل هم قرار گرفتند همانطور که یک عده‌ای از آن سمت احساسشان شاید بر این است که ایران دارد زمان می‌خرد و دارد ماجرا را فرسایشی می‌کند برای آمریکایی‌ها از این سمت هم باز یک عده تحلیلشان همین است که آمریکایی‌ها دارند این فضا را برای ما فرسایشی می‌کنند تحلیل شما چیست؟

رضایی: البته یک نکته‌ای خیلی مهم است در تحلیل‌های ما و آن هم این است که مواضع آمریکایی‌ها با آنچه که در مذاکرات مستقیم یا غیر مستقیم اعلام می‌کنند متفاوت است یعنی حرف‌هایی که اینجا‌ها می‌زنند و آنچه که دیپلمات‌های ما می‌روند در دوحه یا در اسلام آباد یا در جای دیگر یا با واسطه و بی‌واسطه از آنها شنیدند متفاوت است. آمریکایی‌ها درگیر یک سری مسائل در داخل آمریکا هستند این را هم بعضاً در برخی محافل هم گفتند که الان مسئله ما مسئله داخلی آمریکا است و مشکل ما سیاسی است البته این به ما ارتباطی ندارد مشکل خودشان است و برای ما هم تفاوتی نمی‌کند نتیجه انتخابات آمریکا چه بشود، اما ما این درک را داریم که بالاخره اینها دچار چالش‌های زیادی هستند، اینها انتخابات در پیش دارند فقط دیگر با هم جنگ مسلحانه نمی‌کنند در داخل آمریکا، یک فشار سرسام آوری در حوزه قیمت سوخت و بنزین بر آنها وارد است در آستانه فصل تابستان هستند و این فشار مضاعف خواهد شد، موضوعی مثل جام جهانی را دارند و برخی از دوستان منطقه‌ای شان در همین منطقه ما دیگران هم دائم دارند به آنها فشار می‌آورند که توافق کنید الان دارند به اینها فشار می‌آورند که نمی‌گویند تمامش کنید تعیین تکلیف کنید یک زمانی این را می‌گفتند، یک زمانی قبل‌تر می‌گفتند حمله کنید می‌گفتند اگر حمله نکنید ایران جسورتر می‌شود.

برخی از این سران منطقه رفتند به آمریکایی‌ها گفتند همان‌ها الان دارند به آمریکایی‌ها فشار می‌آورند که با اینها توافق کنید. ما در تهران این گزاره‌های دقیق را داریم، در عین حال یک جنگ تاب آوری هم شکل گرفته این یک واقعیتی است که ما نمی‌توانیم انکار کنیم و آن هم شاید روی این حساب کرده که گذر زمان ما را وادار به کوتاه آمدن جلوی آمریکا بکند آنچه که الان ما داریم در خیابان‌ها می‌بینیم در تهران شب‌ها و روز‌ها می‌بینیم در بین مردم اساساً بنای جمهوری اسلامی کوتاه آمدن جلوی آمریکا نیست ما اصل راه را پیمودیم، هزینه‌های اصلی که شهدا و رهبر شهید بودند را در این جنگ پرداختیم اصل هزینه‌ها را پرداخت کردیم الان جمهوری اسلامی ایران خودش را در موضع ضعف نمی‌بیند در قبال آمریکایی‌ها، من فهمم بالاخره این مدت هر چقدر که مسئولین تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور را هم دیدم چه در حوزه نظامی و چه در حوزه سیاسی، فکر جمهوری اسلامی ایران باور عمیقش مبتنی بر اسناد و دلایل متقن این است که پیروز این جنگ است و پیروز این جنگ هم از موضع ضعف مذاکره نمی‌کند می‌گوید همین‌هایی که هست می‌خواهید بخواهید، نمی‌خواهید هم نخواهید.

این مطلبی هم عرض کردم که آمریکایی‌ها آنچه که در مذاکره می‌گویند با آنچه که در واقع موضع اعلامی و اعمالی‌شان است با هم متفاوت است در همین زمینه‌هایی هم که الان نسبت به مثلاً قبل عقب نشینی‌های داشتند این معنایش این نیست که چیزی قطعی است، اما عقب نشینی داشتند و البته باز هم ما این را عقب نشینی قطعی حساب نمی‌کنیم، چون دائم مواضعشان تغییر پیدا می‌کند، حرف‌هایشان متفاوت است شما می‌دانید که چند بار شاید بی‌نهایت ترامپ و اطرافیانش تکرار کردند که ایران نباید مثلاً غنی‌سازی داشته باشد و به سمت هسته‌ای شدن برود این گزاره‌ها گزاره‌هایی است که مکرر تقریباً هر وقت موضع راجع به ایران گرفتند راجع به این موضوع صحبت کردند الان ایران در زمینه هسته‌ای هیچ تعهدی به آنها نداده، هیچ تعهدی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مواد غنی سازی شده و نه در زمینه اصل غنی‌سازی اصلاً ما با اینها حرفی نداریم در حال حاضر با این‌ها در این زمینه با این‌ها حرفی نداریم، گفتیم این شرایط ماست برای خاتمه جنگ، از این شرایط کوتاه نیامدیم، البته ببینیم که آمریکایی‌ها چه تصمیمی می‌گیرند که با مذاکره و با دیپلماسی تسلیم شروط جمهوری اسلامی بشوند، با دیپلمات‌های ما روبه رو شوند یا موشک‌های ما.

سوال: نهایتا مجبور خواهند شد که شرایط ایران را بپذیرند؟

رضایی: همه سناریو‌هایی که محتمل است و ما ممکن است در پیش داشته باشیم، در هر سناریویی ما پیروز هستیم، اگر توافقی بشود که هر کس این توافق ببیند قضاوت کند که ایران برنده این جنگ است، اگر توافق نشود ما به میدان جنگ برگردیم مطمئن باشید ما سرافرازانه‌تر و قدرتمندتر به میدان جنگ برمی گردیم، از این مدت ۵۰ روز استفاده کرده و برخی از آسیب‌های مان را برطرف کرده و الان قدرتمندتر از ۱۹ اسفند هستیم، آمادگی‌ها بالاست و روحیه‌ها عالی است و از بابت میدان نگرانی نداریم، دیروز و امروز خبرهاش را خودتان پخش کردید که با هواگرد‌های دشمن چه برخوردی کردیم و نیرو‌های مسلح ما آمادگی کامل هستند، این تجربه جنگ ۴۰ روز اول جنگ در اختیار داریم و دشمن از آن زمان ضعیف‌تر شده است.

دشمن از آن زمان حتما ضعیف‌تر شده است، هر چه در چنته داشتند در این ۴۰ روز ریختند بر سر ما، در ماجرای افتضاح و رسوایی بزرگ اصفهان دشمن همه تکنولوژی که داشت و همه فناوری‌ها به کار گرفت برای آن عملیات اصفهان و طبس ۲ که منجر به یک رسوایی تاریخی برای آن‌ها شد و راجع به آن در آینده زیاد باید صحبت کنیم، اگر دشمن می‌خواهد محاصره کند، قطعا آن محاصره دشمن با پاسخ سخت ما روبه رو خواهد شد، اگر می‌خواهد به زیرساخت‌های ما حمله کند می‌داند ما چه پاسخی می‌دهیم و تجربه کرده و یکی از تجاربی که دشمن اندوخت در ۴۰ روز جنگ معتبرسازی تهدید‌های جمهوری اسلامی ایران بود.

وقتی پارس جنوبی زدند، معادلش را زدیم، وقتی پتروشیمی‌ها را زدند، معادلش را زدیم، می‌داند اگر به زیرساخت‌های ما حمله کند حتما پاسخ درخوری دریافت خواهد کرد، اگر به سمت ترور برود، پیش بینی لازم را کردیم، اگر بخواهد مرز‌های ما را ناامن کند، چه در جنگ ۴۰ روزه این تلاش را کرد و باز هم شکست خورد، همه طراحی‌های احتمالی دشمن برعلیه جمهوری اسلامی ایران منهای موضوع مذاکره که البته باید مراقب باشیم، همه طراحی‌های دشمن از قبل شکست خورده و ما برای آن آمادگی لازم در داخل کشور داریم، نگرانی به خصوص با این حضور حماسی مردم در این سه ماه، هیچ نگرانی از آن بابت نداریم، اگر آمریکایی‌ها بخواهند عاقلانه رفتار کنند، همین چیزی که حکام منطقه به آن‌ها توصیه می‌کنند و برخی کشور‌های دیگر این است که باید با ما توافق بکنند، این توافقی خواهد بود یا توافقی باید باشد که شروط حداکثری جمهوری اسلامی ایران در آن لحاظ شود.

سوال: الان بحثی مطرح می‌شود فرض بر این که این شروط جمهوری اسلامی ایران از سمت آمریکایی پذیرفته می‌شود ما وارد یک فرآیند مذاکراتی سی تا شصت روزه خواهیم شد، برخی نسبت به آن نگران هستند، آقای متکی که همکار شما درمجلس هستند این نگرانی داشتند که ما این شروط پذیرفته شود وارد این فرآیند مذاکره شویم، چون آن جا مسائل اصلی ما با آمریکایی‌ها ازجمله هسته‌ای و از سمت آن‌ها و خروج آمریکایی‌ها از منطقه مطرح می‌شود که در تضاد و تقابل با همدیگرست، به نتیجه نخواهد رسید و ماسی یا شصت زمان به دولت آمریکا می‌دهیم که بتواند مسئله انتخابات کنگره میان دوره‌ای را با موفقیت جمهوری خواهان پشت سر بگذارد و این مسیرموفقیت راما با این فضایی که به او می‌دهیم برای او ایجاد می‌کنیم، نباید اجازه دهیم که این موفقیت در پس این زمان دادن رخ بدهد، چقدر معتقدید که این تحلیل واقعی است و می‌تواند نگران کننده باشد؟

رضایی: من رد نمی‌کنم ولی این مقدار توالی و تناسب این مطلب با انتخابات میان دوره‌ای که متناسب نیست، در عین حال یک شبهه دیگر یک مسئله دیگری هم کنار این اضافه کنم و به هر دو پاسخ دهم، ما اصلا توافق کردیم با این دشمنی که بار‌ها عهدشکنی کرده چه تضمینی است که ما این آن چه که امضا می‌کنیم هم اجرایی شود، اصلا ما بند یک نوشتیم که خاتمه جنگ در همه جبهه ها، در همه کشور‌ها، آیا تضمینی است که دوباره پس فردا شما حمله نکنید.

سوال: الان روی آتش بسی که نوشتیم نیست؟

رضایی: تضمین همه این‌ها قدرت ماست، اگر ما هم در روز‌های اول توافقی بکنیم که این احتمالا در قالب یک یادداشت تفاهم خواهد بود نه توافق که یک مقداری محکم ترست، قدرت ما تعیین کننده است، نکته دوم این که ما چیزی به دشمن ندادیم، این مسئله مهمی است، اگر ما آمده بودیم در این بخش اول مثلا گفته بودیم که ما غنی سازی مان را تعلیق می‌کنیم امسال، اگر گفته بودیم ۴۰۰ کیلو مواد را تقدیم می‌کنیم، نه ۳۹۹ کیلوش را نگه می‌داریم و یک کیلوش را می‌دهیم اشانتیون برای شما، اگر این حرف‌ها را گفته بودیم، می‌توانستیم بگوییم یک فرصتی به دشمن می‌دهیم، اما ما تعهدی به دشمن نداریم، حتی در ارتباط با تنگه هرمز هم در این موضوع بسیار راهبردی برای ماست، ما هیچ تعهدی ندادیم و نباید بدهیم.

سوال: وقتی ۳۰۰ میلیارد دلار غرامت مان را نگرفتیم که عدم و نفع این ماجرا برای ما زیادست؟

رضایی: این یک موضوعی است که من خودم هم نسبت به آن نقد‌هایی دارم، توجیه دوستان این است که اسم غرامت نیاوردند ولی به یک طریق دیگری دارند برای ما جبران می‌کنند، البته آن تجاوزکار بوده باید به عنوان متجاوز شناخته شود، این حق ملت ماست، این واقعیت است که او به ما حمله کرده، ما داشتیم زندگی مان را می‌کردیم، او ناوش را از آن سر دنیا آورده و به ما حمله کرده، این حق ماست، انتظارست که از دیپلمات و مذاکره کننده ما او را در این موضوع دشمن را به عقب براند، اما ما از جانب جمهوری اسلامی ایران تعهدی در عمل نپذیرفتیم، حداقل آن چه که بنده می‌دانم از متن تفاهم این است که ما نه در موضوع اساسا موضوعاتی مثل موضوعات منطقه و موشکی که این‌ها سال‌ها ادعا می‌کردند و امروز مکرون اشاره کرده بود، اصلا بحثی بر سر آن نیست و در موضوع هسته‌ای هم ما باز هیچ تعهد عملی به دشمن تا این لحظه حداقل که بنده اطلاع دارم، ندادیم.

حالا تحلیل‌ها هم در این زمینه متفاوت است، برخی از دوستان که یک خورده خوش بین ترند، می‌گویند که اگر زمان جلوتر برود، با توجه به محدودیت‌هایی که دشمن دارد، او بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد برای این که با ما یک توافقی برسد، بنده البته نه من خوشبینانه می‌خواهم نگاه کنم نه بدبینانه، ضامن امنیت پایدار ما، ما از ابتدا می‌گفتیم این جنگ جنگ آخر ماست و تا آن جا قرارست بجنگیم که دیگر جنگی بر ما تحمیل نشود و ضامن همه این‌ها قدرت ماست، عمیقا اعتقاد دارم که بعد از این جنگ یعنی خاتمه جنگ به معنای واقعی، الان که اصلا ما آتش بس هم نداریم، عملا داریم سطح جنگ شاید یک مقدار پایین آمده باشد و تهران جنگنده دشمن روی آسمان ما نباشد یا بمباران نشود ولی جنگ و شهید دادیم دراین مدت، اما این جنگ اگر بتوانیم با همین شیب موفق آن را جلو ببریم، به نقطه‌ای خواهیم رسید که برای یک دوره بلندمدت امنیت ملی ما تامین خواهد شد و جنگی دیگر بر ما تحمیل نخواهد شد.

سوال: الان شرایط و موقعیت جمهوری اسلامی ایران چقدر کنشگرانه است، برخی این شائبه را مطرح کنند که ما در یک موضع انفعالی هستیم، منتظر هستیم آمریکایی‌ها یک کنشی را انجام دهند، در مقابل آن پاسخ دهیم، مثلا پهبادشان در جنوب ایران پرواز می‌کند و ما می‌زنیم، او باید اقدامی انجام بدهد تا ما متناسب با آن اقدام پاسخ دهیم، این را خیلی اقدام کنشگرانه توصیف نمی‌کنند، ضمن این که می‌گویند در بحث محاصره دریایی باید بشکنیم، نباید منتظر باشیم که او بردارد ما باید بشکنیم، دربحث لبنان نقض فاحش آتش بس اتفاق می‌افتد، باید واکنش متقابل وجدی اتفاق بیافتد و الان در موضع انفعال است؟

رضایی: من به شدت معتقدم که ما در حال انفعال نیستیم، شاید برخی از مسائل گفته نشده بنا بر هر مصلحتی یا پرداخته نشده، اما در عملیات‌هایی که درخلیج فارس بود به نوعی اقدام پیش دستانه از طرف ما بود، یک کشتی تجاری بدون اجازه ما با خاموش کردن چی پی اس و یا یک مسیردیگری می‌خواست از آن جا عبور کند که ما با آن برخورد کردیم و آمریکایی‌ها تلافی کردند و ما پاسخ قدرتمندانه تری به آمریکایی‌ها دادیم، کار شناسایی که هم آن‌ها انجام می‌دهند و ما انجام می‌دهیم و این کار دوطرفه است و ما بودیم که با آن‌ها برخورد کردیم، در موضوع محاصره مطمئن باشید که وضعیت محاصره این گونه نخواهد بود، خواهش می‌کنم از برخی از یک مقدار یک مثالی بزنم، خواهش می‌کنم از فعالین سیاسی و آن‌هایی که مسائل را دنبال می‌کنند، در عملیات وعده صادق ۲ یک عده‌ای گفتند فرماندهان را خدا رحمت کند، شهید بزرگوار باقری، بقیه شهدا و شهید حاجی زاده متهم کردند که این عزیزان کوتاهی می‌کنند، تلافی نمی‌کنند، باید بگذاریم مسائل نظامی بگذاریم برعهده نظامی ها، نظامی‌ها خودشان می‌دانند چکار کنند، زمانش که برسد، ساعت صفر که برسد حتما اقدام خواهند کرد و وضعیت این طور نخواهد بود.

سوال: این موقعیت خویشتنداری جمهوری اسلامی ایران را نباید به پای انفعال بگذاریم؟

رضایی: زمانی است که می‌گذرانیم تا به بهترین ساعت برای عملیات برسیم، فهم من این است، بینی و بین الله در طول این جنگ خیلی از فرماندهان را دیدم و خبر گرفتم. سر سوزنی در بین این‌ها ترس ندیدم، شجاع‌ترین فرماندهان دنیا را داریم، همه آماده شهادت و آرزوی آنان شهادت است، کسی از مرگ نمی‌ترسد. فرمانده‌ای باید بگوییم ترسو است که از مرگ بترسد، فرماندهان ما که از مرگ نمی‌ترسند. این فرماندهان که در همین جنگ شهید شدند با چه عزتی، هیچ وقت و هیچ کدام دنبال حفظ جان خود نبودند، بلکه جان خود را فدای این ملت و این کشور کردند.

از آنجا که به فرماندهان خود، اعتماد و اطمینان داریم، به شجاعت و تدبیرشان اعتماد داریم، مطمئن هستیم که این فرماندهان در این زمینه‌ها تدبیر لازم را خواهند کرد. درباره موضوع لبنان که پاره تن ما است، البته ما لبنان را رها نخواهیم کرد و به همان میزان که ایران برای ما اهمیت دارد، لبنان هم برای ما اهمیت دارد. ضمن اینکه نباید غفلت کنیم از ضربات مهلکی که حزب‌الله در این هفته‌های اخیر به رژیم صهیونیستی وارد کرده است. وضع لبنان هم این‌گونه نخواهد ماند.