نود و دومین اجتماع شبانه مردم ولایتمدار شهر گلستان
نود و دومین اجتماع شبانه مردم ولایتمدار شهرستان بهارستان با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در شهر گلستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
، این مراسم که در پارک محدوده میدان امام شهید خامنهای(ره) برگزار شد، حاضران، بر ضرورت صرفهجویی در مصرف برق و انرژی تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این اجتماع با سر دادن شعارهای «اللهاکبر» و «حیدر، حیدر» ارادت و محبت خود را به خاندان اهلبیت(ع) ابراز کردند.
همچنین حاضران با تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کردند که با حفظ انسجام، همدلی و وحدت، باید دشمنان را مأیوس و ناکام کرد.