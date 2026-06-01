به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، این مراسم که در پارک محدوده میدان امام شهید خامنه‌ای(ره) برگزار شد، حاضران، بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف برق و انرژی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با سر دادن شعارهای «الله‌اکبر» و «حیدر، حیدر» ارادت و محبت خود را به خاندان اهل‌بیت(ع) ابراز کردند.

همچنین حاضران با تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کردند که با حفظ انسجام، همدلی و وحدت، باید دشمنان را مأیوس و ناکام کرد.