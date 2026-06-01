سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از حمله موشکی حزبالله به طبریا و مناطق اطراف آن خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گفت: سه موشک از سوی لبنان به «طبریا» و اطراف آن شلیک شده است.
او مدعی شد که ارتش رژیم صهیونیستی موفق به رهگیری دو موشک شده است.
رسانههای صهیونیستی اعلام کردند که در پی این حمله موشکی برای اولین بار از زمان آتشبس، آژیرهای هشدار در طبریا به صدا در آمده است.
آژیرهای خطر همچنین در تِلحای، کریاتشمونا و مِسگافعام نیز فعال شد. رادیو ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد در پی حمله پهپادی حزبالله به یک پایگاه نظامی در نزدیکی بیتهیلِل، چهار نظامی این رژیم زخمی شدند.
حزب الله لبنان در ۲۴ ساعت گذشته ۲۱ عملیات علیه اشغالگران صهیونیست انجام داده است که در این عملیاتها خسارات زیادی به صهیونیستها وارد شده و شماری از آنها کشته و یا زخمی شدهاند.