به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی بامداد دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ با انتشار کلیپ شبکه تلوزیونی الجزیره که در آن یک مامور پلیس هلند همسر باردار یک مرد فلسطینی را با خشونت به زمین پرت کرده و او را روی زمین می‌کشاند، نوشت: این رفتار به شدت وحشیانه و غیرقابل توجیه است. هیچ عذری برای حمله خشونت‌آمیز پلیس به یک زن باردار وجود ندارد، تنها به این دلیل که او می‌خواست کنار همسر فلسطینی بازداشت‌شده‌اش بماند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: مقامات هلند باید این نقض آشکار حقوق بشر را پیگیری و متخلفان را پاسخگو کنند. چنین خشونت‌هایی نشانه سوگیری و تبعیض نظام‌مند در ساختار پلیس این کشور است.