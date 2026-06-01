سخنگوی رسمی جنبش النجباء عراق هرگونه طرحی برای انحلال یا ادغام الحشدالشعبی در ساختار‌های جدید امنیتی، را رد و تأکید کرد: آمریکا تلاش می‌کند با اعمال فشار، دولت عراق را به انحلال الحشدالشعبی وادار کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حسین الموسوی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری نووستی گفت: «تمامی فراخوان‌ها برای انحلال الحشدالشعبی یا الحاق آن به وزارتخانه‌ای جدید، خواسته‌های آمریکا است و نه خواست دولت عراق، مردم یا نیرو‌های سیاسی کشور. ما این درخواست‌ها را به‌طور کامل رد می‌کنیم و هیچ قصدی برای بررسی یا اهمیت دادن به آنها نداریم.»

سخنگوی رسمی جنبش النجباء عراق افزود: هدف آمریکا از این اقدامات، اعمال نفوذ و کنترل بر تصمیمات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و دفاعی عراق است؛ امری که دخالتی آشکار در حاکمیت ملی عراق به شمار می‌رود.

حسین الموسوی، همچنین تأکید کرد که فشار‌های واشنگتن در شرایطی ادامه دارد که روند تشکیل دولت جدید عراق همچنان در جریان است و برخی طرف‌های آمریکایی تلاش دارند در ساختار امنیتی و سیاسی کشور نقش‌آفرینی کنند.

سازمان الحشدالشعبی سال ۲۰۱۴ با هدف پشتیبانی از نیرو‌های مسلح عراق در نبرد با گروه تروریستی داعش تشکیل شد و از سال ۲۰۱۶ به‌عنوان بخشی از نیرو‌های مسلح رسمی عراق تحت فرماندهی دولت مرکزی فعالیت می‌کند.