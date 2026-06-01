به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، حسن شه‌بخش بیان کرد: حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در ساعت ۲۰ شب جاری رخ داد که بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: ۲۲ نفر از مصدومان توسط اتوبوس‌آمبولانس به زاهدان منتقل شده و ۴ نفر دیگر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند و از انتقال به بیمارستان خودداری کردند.