

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای حسن کاظمی‌ قمی، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در عراق، در برنامه گفتگوی ویژه خبری به موضوع جنگ تحمیلی سوم و مسائل منطقه به ویژه لبنان پرداخت و به پرسش‌ها در این باره پاسخ داد.

متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

سوال: امشب پیرو تحلیل خبرها پیرامون جنگ تحمیلی سوم به موضوع لبنان می‌پردازیم که موضوع بسیار مهمی است و مسائل لبنان را بررسی خواهیم کرد. الان لبنان، وضع خیلی مناسبی ندارد. تحرک های رژیم صهیونیستی در لبنان از خطوط قرمز عبور کرده است و درباره برخی از منطقه ها در لبنان از جمله نبطیه و صور، احساس نگرانی می‌شود. آقای کاظمی قمی، اگر موافق هستید، یک بررسی کوتاه روی وضعیت لبنان و تحرک های رژیم صهیونیستی داشته باشیم که تا کجا پیش رفته است و بعد سوال های بعدی پیرامون واکنش‌هایی که ممکن است به وقوع بپیوندد.

کاظمی قمی: با توافق آتش بس که بین دولت لبنان و رژیم صهیونی با حمایت آمریکا و طراحی آمریکا صورت گرفت مذاکره انجام شد و لبنان هم در مسیر آتش بس در منطقه قرار گرفت و توافقاتی هم که بین ایران و آمریکایی‌ها صورت گرفته بود به اینکه لبنان و حزب الله جزو آتش بس است و بر این اساس باید توقف جنگ صورت می‌گرفت، اما آن چیزی که در میدان دارد اتفاق می‌افتد با حمایتی که آمریکایی‌ها کردند از رژیم صهیونیستی ما شاهد این هستیم که این رژیم آمد با سوء استفاده از آتش بس امکانات وسیع نظامی را از جمله استقرار ۶ لشگر، لشگر‌های مکانیزه و زرهی را در جنوب لبنان مستقر کرد و با استفاده از آتش پشتیبانی هوایی، توپخانه‌ای، موشکی، پهپادی یعنی همین و امکاناتی را در جهت اینکه عملیات‌های خودش را علیه مردم جنوب لبنان و به ویژه حزب‌الله شما اگر نگاه کنید در طول این جنگ بیش از ۳۴۰۰ شهید را این رژیم غاصب از مردم و رزمنده‌های حزب الله گرفت بیش از ۱۰ هزار مجروح را گرفت بالای ۸۰ هزار خانه را تخریب کردند نزدیک به ۷ تا ۸ هزار خانه تا ۱۰۰ درصد آسیب دید و تخریب شد.

آنچه که در هدف نظامی این رژیم دنبال کرد برخلاف آنچه که گفته شد آتش بس است این بود که نه فقط قربانی بگیرد از مردم لبنان و رزمنده‌های حزب الله را به شهادت برساند بلکه سیاست نظامی خودش را بر پایه توسعه اشغالگری در منطقه جنوب نهر لیتانی منطقه‌ای که بنا به آن چیزی که خود رژیم به آن اتفاق دارد و قبول دارد که بیشترین تهدیدات از جانب مقاومت از این مسیر دارد صورت می‌گیرد برای اینکه بتواند گسترش بدهد دامنه دفاعی خودش را بر این اساس شروع کرد به اینکه این تهاجمات و تجاوزات را در کنار اینکه دارد کشتار وسیع می‌کند و در کنار اینکه الان آواره‌های وسیعی را باز قابل پیش‌بینی است که از مردم جنوب لبنان به سمت شمال و مناطق مرکزی می‌کشاند این است که بیایند و تخریب می‌کند تمام اماکن را که متعلق به مردم است و دولت برایش فرقی نمی‌کند این کار دارد انجام می‌دهد برای اینکه گسترش بدهد اشغالگری را برای دفاع از خودش یعنی به جای اینکه با یک تهدید مستقیم مواجه باشد با ایجاد فضای میدانی و محیطی در منطقه بتواند آن تهدید مستقیم را از خودش دور کند.

سوال: نگرانی راجع به نبطیه و صور که الان مطرح می‌شود در چه حد است؟

کاظمی قمی: الان توضیحات را خواهم داد، در آتش بس تا قبل از این شرایط جدید رژیم اشغالگر آمده در جنوب لیتانی منطقه را تعریف کرده منطقه زرد، قرمز و سبز منطقه زرد وصل است به خود مرز‌ها و رژیم در اینجا عملیات انجام می‌داد، تهدید می‌کرد، اقدام می‌کرد به تخریب شهرک‌ها و روستا‌هایی که در این منطقه است در این عملیات‌های اخیر که دامنه و شدت این عملیات خیلی گسترش پیدا کرده تلاش رژیم است که وارد منطقه قرمز و سبز بشود و علاوه بر آن حتی از جنوب لبنان یعنی از منطقه نهر لیتانی عبور کند به منطقه شمالی، اقدامی که الان انجام داد اینکه اول تهدید به اینکه مردم از منطقه خارج بشوند بعد عملیات بمباران را انجام می‌دهد و به دنبال آن عملیات تخریب و اشغال را این چیزی است که الان دارد انجام می‌دهد در همه این جنایاتی که رژیم دارد انجام می‌دهد آمریکایی‌ها مسئول هستند یعنی آمریکایی‌ها بودند که مسئله آتش بس را مطرح کردند و آنها بودند که تضمین دادند به اینکه رژیم دست به چنین تجاوزگری‌هایی نخواهد زد و ما می‌بینیم این کار دارد انجام می‌شود و تاسف بارتر این است که برخی از حکام عرب منطقه همینطور که در جنگ تحمیلی رمضان رفتند خودشان را در کنف حمایت از یهود و نصارا قرار دادند و با ما وارد عملیات شدند همین نوع عملیات را امروز دارند در حمایت از رژیم علیه قدرت بازدارندگی لبنان یعنی حزب الله دارند انجام می‌دهند.

جا دارد اینجا هشدار بدهم به این حکام منطقه‌ای اینها متوجه شدند که در این جنگ تحمیلی رمضان جمهوری اسلامی ایران خویشتن‌داری کرد و اعلام کرد اگر این بار جنگ رخ بدهد جنگ منطقه‌ای خواهد بود و شما سعی کنید که هم سو و همراه با آمریکا و رژیم صهیونیستی نشوید و متاسفانه شدند و آنها متوجه این شدند که اگر این وضعیت ادامه پیدا می‌کرد حتی دچار این می‌شدند که موجودیت خودشان را از دست بدهند ورود اینها به لبنان و همسو شدن با رژیم اشغالگر قدس می‌تواند هم تبعاتی را داشته باشد که در جنگ تحمیلی رمضان همسو شدند با آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی و اینجا می‌خواهم به آنها هشدار بدهم دست از این نوع اقداماتی که علیه مردم لبنان است، علیه مقاومتی است که امروز از تمامیت ارضی و استقلال کشور دارد حمایت می‌کند بردارند و همسو با رژیم اشغالگر که به دنبال این هستند که اشغال کنند سرزمین را و به دنبال این اشغالگری بخواهند خلع سلاح حزب الله را انجام بدهند سلاحی که امروز دست حزب الله است سیادت و حاکمیت و حفظ استقلال و تمامیت ارضی لبنان است. ببینید امروز در پی توافقاتی که دولت لبنان با این رژیم انجام داد تحت نظارت و اشراف آمریکایی‌ها ببینید به کوچک‌ترین تعهدی اسرائیل عمل نکرد و اسرائیل امروز خارج از فضای جنوب لیتانی دارد عملیات‌های بمباران خودش را انجام می‌دهد و نیروی زمینی‌اش را در جنوب لیتانی دارد وارد می‌کند این سناریو نشان می‌دهد که رژیم اشغالگر قدس به بهانه آتش بس و با سو استفاده از آتش بس به دنبال آن اهدافی است که در سال ۱۹۸۲ دنبال می‌کرد یعنی گسترش تدریجی، اشغال تدریجی اگر با همین وضعیت پیش برود که صور را تهدید کرد به اینکه تخلیه کند و بمباران کند، نبطیه به همین صورت اگر این سیاستی که الان دارد دنبال می‌کند و این تجاوزگری‌ها جلویش گرفته نشود باز ما باید شاهد این باشیم که حملاتش را گسترش بدهد به سمت بیروت، به سمت ضاحیه.

سوال: این هشداری که الان شما مطرح کردید هشدارتان نسبت به کشور‌های عربی منطقه خلیج فارس منظورتان این است که الان نقض آتش بس شکل گرفته و ممکن است ایران وارد این درگیری بشود؟

کاظمی قمی: به صورت کامل نقض آتش بس صورت گرفته این موضوعی است که باید آمریکایی‌ها هم خوب متوجه بشوند دستگاه دیپلماسی ما باید این هشدار را به آمریکایی‌ها بدهد، خارج شدن از فضای آتش بس در چارچوب توافقاتی که صورت گرفت و جمهوری اسلامی آتش بس را آتش بس برای کل ساحات مقاومت، اما متاسفانه شما می‌بینید که رژیم در طول این فاصله زمانی کوتاه نزدیک به ۶۰۰ کیلومتر مربع سرزمین لبنان را اشغال کرد همزمان نزدیک به ۱۴۰ کیلومتر در غزه وارد شد و الان اظهاراتی که می‌بینید نخست وزیر اسرائیل اخیرا مطرح کرد و اعلام کرد که الان نزدیک به ۶۰ درصد از خاک غزه در اشغال است و ما به ۷۵ درصد خواهیم رساند یعنی دارد سیاستش را اعلام می‌کند همزمان شما می‌بینید که اشغالگری در جنوب سوریه اتفاق افتاد یعنی بیش از ۲۰۰ کیلومتر الان از خاک سوریه در طول این روز‌های اخیر در اشغال اسرائیل قرار گرفت.

سوال: هشداری که شما فرمودید منظورتان این است که واکنشی را به دنبال خواهد داشت از سوی جمهوری اسلامی ایران به خاطر نقض آتش بس؟

کاظمی قمی: مقاومت منطقه با توجه به اینکه مقاومت یکپارچه است و من این را می‌خواهم به صراحت اعلام کنم مانایی دکترین وحدت میدانی مقاومت در گرو عملیات مقاومت در حمایت از مردم لبنان و در حمایت از حزب‌الله خواهد بود، حزب اللهی که در برابر تجاوزگری‌های اسرائیل ایستاده است و آنچه که برآورد ما است این است رژیم اشغالگر در فضای کنونی عملیات تجاوز و اشغال خودش را محدود به لبنان خواهد کرد رژیم اشغالگر فشار‌های سیاسی آمریکا، فشار‌هایی که به دولت لبنان می‌آورند برای خلع سلاح حرکت‌هایی که دارند تلاش می‌کنند از مرز‌های سوریه علیه لبنان صورت بگیرد که تا الان مقاومت صورت گرفته و این کار نشده است اینکه دواعش را در داخل لبنان برای جنگ داخلی ایجاد کنند مفهومش این است که در چارچوب راهبرد صهیون و آمریکا اشغال کشور‌ها و تجزیه کشور‌ها در دستور کار است و لبنان گام اول در فضای کنونی و گام دوم سوریه است، چیزی که امروز کشور‌های بزرگ اسلامی و عربی باید بدانند حرکتی که در سایه آتش بس به بهانه آتش بس سوء استفاده‌ای که رژیم دارد انجام می‌دهد تحت حمایت‌های آمریکا اگر جلوی این گرفته نشود این آتش نه به سوریه بلکه به کشور‌های بزرگ منطقه مثل ترکیه و عربستان کشیده خواهد شد.

سیاست صهیون نه فقط رژیم اشغالگر با آمریکایی‌ها در این فضایی که الان وجود دارد این سیاست را دارند دنبال می‌کنند آنچه که باید به آن تاکید کرد این است که باید جلوی این تجاوزگری‌ها گرفته بشود این تجاوزگری از اخطاری است که باید به آمریکایی‌ها داده شود آمریکایی‌ها بودند که آمدند آتش‌بس را مطرح کردند و این آتش بس صورت گرفت به خاطر اینکه جلوی کشتار مردم، جلوی تجاوزگری‌های این رژیم گرفته شود، اما الان از این آتش بس برعکس استفاده می‌شود، به همین منظور دستگاه دیپلماسی باید اخطار خودش را بدهد و ادامه این وضعیت با واکنش قدرتمندانه مقاومت مواجه خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران در چارچوب آنچه که توافق شده و در چارچوب آنچه که مقام معظم رهبری فرمودند دایره مقاومت به کل منطقه است این از منطقه شروع می‌شود تا فلسطین اشغالی تا مسئله لبنان و حزب الله و سوریه و عراق، من تصورم این است کاری که رژیم دارد می‌کند دیگر جلوی هرگونه بهانه‌ای را دارد می‌گیرد و مقاومت است که امروز باید پاسخ مسئله را بدهد اگر تا دیروز مذاکره درسایه جنگ صورت می‌گرفت امروز مذاکره در مسیر جنگ است، مفهومش این است بیشترین خسارات را کشور‌های عربی، اول آن هم لبنان، دولتمردان لبنان این را ببینند که امروز مذاکره‌ای که از مسیر جنگ دارد صورت می‌گیرد وقتی قرار شد باز مذاکره انجام بدهند عقب نشینی این رژیم دیگر راحت نخواهد بود اگر تا قبل از این تجاوز‌ها ۵ منطقه اشغالی بود، امروز بیش از ۱۲ منطقه اشغالی است و امروز رژیم دارد اعلام می‌کند که تخلیه کن و من می‌جنگم و تخریب می‌کنم و ادامه اشغالش را انجام می‌دهد و این را هم از این جهت ببینیم حزب‌الله تحت شدیدترین فشار‌ها مقاومتش جانانه است.

امروز شما می‌بینید که سازمان حزب الله از یک حالت شبه نظامی کلاسیک تبدیل شده به یک سازمان سلولی منعطف به صورت غیر تمرکزی که می‌تواند در هر نقطه‌ای عملیات خودش را در هر شرایطی داشته باشد که نبوغ و بلوغی است که حزب الله دارد انجام می‌دهد و امروز شما می‌بینید که سایه آتش حزب الله در شمال فلسطین اشغالی جدی است و حزب الله با نقض آتش بس که دارد انجام می‌گیرد از جانب رژیم، ما باید منتظر این باشیم که مجدد حیفا و تل آویو مورد آتش قرار بگیرد و مقاومت وارد عمل شود پس دیپلماسی باید این اخطار را بکند اتمام حجت را بکند، کشور‌های عربی بدانند همینطور که در جنگ رمضان علیه ملت ایران علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در همسویی با نصاری و یهود وارد عمل شدند و امروز می‌بینید دچار چه مشکلی شدند، بیایند آنچه که مقام معظم رهبری فرمودند دست برادری را ما دراز کردیم در این دست برادری بیایید از این فرصت استفاده کنید نگذارید مجدداً جنگ شروع شود اگر این بار جنگ شروع شد از هر پایگاهی که دشمن عمل کند جمهوری اسلامی واکنش سخت‌تری خواهد داشت و اگر تاسیسات زیربنایی ما مورد هدف قرار بگیرد تاسیسات زیربنایی منطقه هدف آتش قرار خواهد گرفت از این فرصتی که جمهوری اسلامی از این دست برادری که داده، از این مقاومتی که ملت ایران نشان داد، از این ضعفی که آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان داد در این جنگ و این که امروز شما می‌بینید دنیا در حمایت از مقاومت ملت ایران چگونه دارد خودش را نشان می‌دهد استفاده کند جلوی این جنگ گرفته شود جنگ علیه ملت لبنان، جنگ علیه همه مقاومت است و من تاکید می‌کنم مانایی دکترین وحدت میدانی مقاومت در گرو عملیات مقاومت به نفع ملت لبنان به نفع حزب الله خواهد بود و روندی که با این کاری که رژیم دارد انجام می‌دهد ان شا الله به این سمت خواهد رفت.

سوال: و ارتباط این ماجرا با بحث مذاکرات ایران و آمریکایی‌ها چیست، برخی این را تحلیل می‌کنند که رژیم صهیونیستی با این اقدامات نظامی در جنوب لبنان و تصرفاتی که می‌خواهد داشته باشد عملاً می‌خواهد دست آمریکایی‌ها را بالاتر ببرد در مذاکرات با ایران مذاکراتی که الان به نوعی معلق است و پیش نمی‌رود.

کاظمی قمی: یکی از شرایط این بوده که باید آتش بس قطعی باشد، کاری که الان دارد رژیم انجام می‌دهد، یکی از اهداف این است، البته اهداف دیگری هم دارد، یکی از مسائلی که الان جدی است و من در حوزه نظامی و مسئله دکترین دفاعی رژیم گفتم به دنبال توسعه اشغالگری است برای این که ظرفیت‌های زیرساختی تهاجمی حزب الله را در منطقه بگیرد؛ که البته امروز دولت لبنان پشتیبان مقاومت در لبنان باشد، توافق کرد در برابر توافق، رژیم چگونه این توافق شکاند، بدون این که اصلا کوچک‌ترین اعتنایی به دولت لبنان داشته باشد، این که چرا امروز رژیم اشغالگر قدس دست به چنین عملیات می‌زند، به دلیل بحران سیاسی داخل خود کیان صهیونیستی است، کنیسه در حقیقت منحل شد، انتخاباتی که در آبان ماه قرار بود انجام بشود، در هشت شهریور یعنی زودهنگام‌تر شده، این خواسته نخست وزیر کنونی، نتانیاهو است، در دولت ائتلافیش جناح توراتی‌ها وقتی دیدند آن قانون در رابطه با حریدی‌ها به تصویب نرسید، از حزب لیکود کنار کشیدند و الان دولت به صورت تفویض اموال امور جاری را باید انجام بدهد، از آن طرف ارتش اعلام کرده است که من در شرایط کنونی نزدیک به ۲۰ هزار نیروی نظامی کم دارم.

پس فضای سیاسی ملتهب است، شرایط امنیتیش ملتهب است، ارتش دچار کمبودهاست، میزان آمار خودکشی‌ها دارد بالا می‌رود، آمار کشته‌های نظامی و کشته‌های یهودی در این جنگ براساس کامنت‌هایی که الان رصد شد، بیش از ۲ هزارتاست، آن چیزی که خودشان به عنوان زخمی اعلام کردند، بیش از ۹ هزار، بحران سیاسی و مشکلات امنیتی دارند، برای فرار رو به جلو این نوع تهاجمات را انجام می‌دهند، روی لبنان، غزه عملیات‌های تروری که اخیرا انجام می‌دهند، اشغالگری در داخل سوریه و مسئله دیگر دست شهرک نشین‌های یهودی در کرانه باختری باز کردند و اقداماتی که خود رژیم علیه ساکنین فلسطینی در کرانه باختری انجام می‌دهند.

یعنی یک نوع تجاوزگری، نقض قانون در آن جا، برای چی این کار را انجام می‌دهد، که بتواند در فضای نظامی و امنیتی دستاوردی داشته باشد برای انتخابات آینده والا شرایطی که الان حزب لیکود دارد و خود نتانیاهو با توجه به این که جناح رقیب الان تفوق پیدا کردند میزان آرای شان در آن چه که الان پیش بینی می‌شود، یکی از اقداماتی که انجام می‌دهند برای این است که بتوانند شرایط سیاسی که الان دارد یک دستاورد‌هایی به دست آوردند که بتوانند در انتخابات استفاده کنند.

سوال: الان سختی کار حزب الله از این جهت بسیار بیشترست، دو چندان که از یک سمت با رژیم درگیرست و از آن طرف گرفتاری‌هایی است که با خود دولت لبنان دارد؟

کاظمی قمی: دولت لبنان متاسفانه در این مسیری که بیاید مذاکره با رژیم کند تحت فشار آمریکایی‌ها پذیرفت، اما الان نتیجه اش را دید و دولت لبنان آن چیزی که حزب الله و دبیرکل اعلام کرد، حزب الله خلاء سلاح نخواهد شد مردم لبنان هم اجازه نخواهند داد، اگر چه امروز در عرصه اجتماعی هم دارند کار‌های سنگینی انجام می‌دهند علیه حزب الله، اما قاطبه مردم می‌بینند که اگر این سلاح از دست حزب الله خارج بشود تجاوزگری‌های این رژیم با سهولتی که برای او ایجاد می‌شود راحت می‌تواند تا خود بیروت بیاید، پس سیاست‌هایی که الان اعلام می‌کنند، در اظهارات رسمی نتانیاهو می‌گوید، عملیات‌های بعدی ما به سمت بیروت و ضاحیه بیروت خواهد بود.

یعنی ابایی ندارد، چرا این را می‌گوید، برای این که بتواند جناح مخالف درداخل، اما خارج از این که رقابت درداخل دارد، این نوع تجاوزگری‌ها که دارد به لبنان صورت می‌گیرد، اگر جلوی آن گرفته نشود، این گسترش پیدا می‌کند به همه مناطق دیگر و ساحت‌های دیگر مقاومت، از این منظر امروز به نظرمی آید مقاومت دست بر ماشه آتش داشته باشد، دستگاه دیپلماسی باید خوش؟ جدی اش را به آمریکایی‌ها بدهد، اگر این تجاوز مهلتی داده شد، اگر این تجاوزگری‌ها جلوی آن گرفته نشود با پاسخ کوبنده مقاومت باید پاسخ داده شود.

سوال: با توجه به وضعی که شما برای رژیم تعریف کردید و وضع آمریکایی که دچار آن هستند، الان بهترین زمان است که واکنش جدی نشان داده شود؟

کاظمی قمی: ان شاء الله این واکنش نشان داده خواهد شد.

سوال: جمع بندی و نکته‌ای است که بفرمایید؟

کاظمی قمی: کشور‌های منطقه از تجربه جنگ تحمیلی سوم درس بگیرند، دست برادری که جمهوری اسلامی ایران دراز کرد، بفشارند.‌جمهوری اسلامی ایران، مرد میدان مقاومت است، مرد میدان سیاست است، دیگر به دشمن دیگر اعتماد نداریم، اما مذاکره هم می‌کنیم. اتمام حجت برای همه شود، نگذارند دوباره دشمن جنگی را در منطقه آغاز کند. اگر این جنگ آغاز شد، اولین متضرر آن، حاکمان در کشور‌های منطقه خواهند بود. دست برادری جمهوری اسلامی ایران را محترم بشمارند و جدی بگیرند.

سوال: عمل به این هشدار، به نفع خود حاکمان کشور‌های عربی خواهد بود؟

کاظمی قمی: به نفع خودشان، ادامه حیات آن ها و کشور‌های منطقه است که همراه با جمهوری اسلامی ایران بتوانند با جلوگیری از جنگ، فضای جدیدی را برای ایجاد یک ترتیب منطقه‌ای در عرصه های امنیت، دفاع و توسعه به دور از اشغالگری ایجاد کنند و مسیر جنگ به صلح، برادری، مسیر توسعه و شکوفایی منطقه، تبدیل شود.