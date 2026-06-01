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اسامه حمدان، از رهبران حماس، میلادینوف نماینده عالی «شورای صلح» را مسئول مستقیم تشدید تنشها در غزه دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسامه حمدان، از اعضای ارشد حماس در گفتوگو با الجزیره گفت: «نیکولای ملادینوف» فرستاده بینالمللی و نماینده عالی «شورای صلح» در غزه، به دلیل پذیرش روایتهای رژیم اشغالگر در تمامی گزارشها و جلسات خود، مسئول مستقیم تشدید تنشهای اخیر است.
این مقام حماس با انتقاد از عملکرد فرستاده سازمان ملل گفت: «ملادینوف تاکنون هیچ اقدام ملموسی در قبال تجاوزات اشغالگران انجام نداده و حتی یک بار نیز این حملات را محکوم نکرده است.»
اسامه حمدان، در ادامه خواستار آن شد که ملادینوف یا وظایف خود را به درستی انجام دهد و یا رسماً شکست خود در انجام مسئولیتهایش را به جهان اعلام کند.
اسامه حمدان افزود: ملادینوف با تلاش برای خنثیسازی نقش میانجیها، در واقع در حال تخریب تلاشهایی است که منجر به توافق آتشبس شده بود.
این مقام حماس در ادامه گفت: دشمن اسرائیلی از «خط قرمز» عبور کرده است و ملادینوف هیچ واکنشی نشان نمیدهد، علناً انتقاد نمیکند و به میانجیها نمیگوید که این یک نقض عهد است که باید به آن رسیدگی شود.
حمدان اشاره داشت: مشروط کردن ورود «کمیته ملی مدیریت غزه» به موضوع «خلع سلاح مقاومت» از سوی ملادینوف یک باجخواهی سیاسی است که هیچ ارتباطی با مفاد توافق ندارد.
حمدان در بخش دیگری از این گفتوگو افزود: تصمیم ما تا این لحظه، دادن فرصت به توافق برای موفقیت، با هدف محافظت از مردممان و توقف تجاوزات علیه آنهاست.
این مقام حماس اظهار داشت: تلاش برای حذف نقش میانجیها به توافق آسیب زده است و ما در تلاشیم تا میانجیها نقش کامل خود را برای اجرای توافق بازیابند.
حمدان تصریح کرد: گفتوگو با میانجیها قطع نشده و ما بهصورت روزانه گزارشی از نقضهای اسرائیل و تخلفات ملادینوف از مفاد توافق آتشبس به میانجیها ارائه میدهیم.
او افزود: مقاومت تمامی نقشهای خود را برای محافظت از مردم فلسطین و دفاع از آنها ایفا کرده است.
اسامه حمدان گفت: شهادت فرماندهان، دلیلی بر قدرت مقاومت در غزه است و سیاست ترور استقامت مردم ما را درهم نخواهد شکست.