به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد: عملیات ضدصهیونیستی در بیت لحم تاکید می‌کند که ملت فلسطین هرگز از جنایات اشغالگران و وحشی‌گری شهرک‌نشینان هراسی نخواهد داشت و در برابر تجاوزات مستمر به سرزمین، مقدسات و حقوق خود دست بسته نخواهد ایستاد.

این جنبش، شهادت قهرمان مجری این عملیات، شهید «امجد جواد عبدالفتاح نتشه» (۳۱ ساله) از الخلیل را تسلیت گفت و ادامه داد: بار دیگر با شهدای والا مقام خود پیمان می‌بندیم که از خونشان پاسداری کرده و راهشان، راه مقاومت، پایداری و فداکاری را ادامه دهیم تا دستیابی به آزادی و رهایی از اشغالگری محقق شود.

حماس با تاکید بر اینکه دشمن جنایتکار هرگز در تحمیل طرح‌های شهرک‌سازی و یهودی‌سازی خود و همچنین در تلاش برای الحاق سرزمین فلسطین و کوچاندن فلسطینیان موفق نخواهد شد، افزود: این جنایات و طرح‌ها با خشم و مقاومت فزاینده فرزندان ملت فلسطین پاسخ داده خواهد شد، کسانی که هرگز از حقوق، اصول ثابت و سرزمین خود کوتاه نخواهند آمد.

این جنبش از جوانان فلسطینی در کرانه باختری خواست که مقاومت را تشدید کرده و عملیات‌های کیفی را افزایش دهند؛ عملیات‌هایی که اشغالگران را سردرگم کرده و محاسبات امنیتی‌شان را بر هم می‌زند و آنها را از ادامه جنایات و تجاوزاتشان علیه مردم و مقدسات فلسطین بازمی‌دارد.

جنبش الاحرار فلسطین نیز با صدور بیانیه‌ای، عملیات قهرمانانه‌ای را که در چهارراه «گوش عتصیون» در جنوب بیت لحم انجام شد، تبریک گفت و تاکید کرد که این اقدام، پاسخی طبیعی به جنایات مستمر اشغالگران علیه ملت فلسطین است.

در این بیانیه آمده است که تمامی اقدامات امنیتی و نظامی رژیم اشغالگر، و همچنین کارزار‌های سرکوب، بازداشت و آزار و اذیت که علیه ملت فلسطین اعمال می‌شود، شکست خود را در تامین امنیت ادعایی یا تحمیل تسلیم بر ملت فلسطین به اثبات رسانده است.

جنبش الاحرار فلسطین تصریح کرد که اشغالگری که به تجاوزات خود در کرانه باختری و نوار غزه ادامه می‌دهد و شهرک‌سازی‌ها و حملات شهرک‌نشینان را گسترش می‌دهد، همان کسی است که وضعیت بی‌ثباتی را در منطقه ایجاد کرده و اوضاع را به سمت تنش و انفجار بیشتر سوق می‌دهد.

این جنبش افزود که ملت فلسطین که جانفشانی‌های عظیمی را در دفاع از سرزمین، مقدسات و حقوق ملی خود انجام داده است، همچنان به اصول ثابت خود پایبند خواهد ماند و تمامی پروژه‌های آواره‌سازی، الحاق و سلطه‌گری را رد خواهد کرد، هرچقدر هم که چالش‌ها و فداکاری‌ها زیاد باشد.

جنبش احرار فلسطین از تمامی فلسطینیان خواست تا صفوف ملی خود را متحد کرده و پایداری ملت فلسطین را در مقابله با طرح‌های صهیونیستی تقویت کنند.

این جنبش همچنین بر لزوم تلاش با استفاده از تمام راه‌های ممکن برای حفظ حقوق ملی و دستیابی به آزادی و استقلال فلسطین تاکید کرد.

«امجد جواد عبدالفتاح تنشه»، جوان ۳۱ ساله فلسطینی یکشنبه شب در جریان عملیات ضد صهیونیستی در چهارراه گوش عتصیون در بیت لحم در کرانه باختری توسط نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

بر اساس اعلام رسانه‌های رژیم اسرائیل، در این عملیات ضد صهیونیستی چهار صهیونیست زخمی شدند که حال دو تن وخیم است.

عملیات ضدصهیونیستی در منطقه صهیونیست نشین گوش عتصیوین در حالی انجام شد که کرانه باختری رود اردن بویژه در ماه‌های اخیر شاهد حملات مبارزان فلسطینی علیه صهیونیست‌ها در پاسخ به جنایات آنها علیه ملت فلسطین بوده است.