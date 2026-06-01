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رئیس جمهور اوکراین با هشدار درباره کمبود فزاینده سامانههای ضدموشکی گفت: ما شاهد کمبود تولید موشک در آمریکا هستیم؛ ما با کسری سامانههای ضدموشکی مواجه هستیم. این یک مشکل بزرگ است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سیبیاس نیوز گفت: ما زمستان بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم. روسیه با موشکهای بالستیک زیادی به ما حمله کرد؛ خیلی سخت بود. الان ما شاهد کسری بودجه بزرگی هستیم.
«ولودیمیر زلنسکی» افزود: یکی از دلایل، وضعیت خاورمیانه (غرب آسیا) و جنگ علیه ایران است. کسری بودجه در حال افزایش است. آمریکا تولید کافی موشک ندارد.
رئیس جمهور اوکراین افزود: من نامهای به کاخ سفید و کنگره آمریکا فرستادم و امیدوارم که آنها درک کنند و پاسخ دهند.
«ولودیمیر زلنسکی» گفت: اگر پوتین آماده باشد، من آماده دیدار با او هستم.
پیش از این دمیترو لیتوین دستیار و مشاور ولودیمیر زلنسکی روز پنجشنبه از نامه رئیس جمهور اوکراین به دونالد ترامپ و کنگره آمریکا درباره کمبود شدید تجهیزات پدافند هوایی خبر داده بود.
با کاهش قابل توجه ذخایر تسلیحاتی آمریکا به دلیل جنگ علیه ایران، وزارت جنگ ایالات متحده (پنتاگون) پیشتر به متحدان اروپایی هشدار داده بود که تحویل سلاحها با هدف پرکردن ذخایر طولانیتر میشود.
واشنگتن در میانه تلاش برای پرکردن ذخایر تسلیحات خود که در نتیجه جنگ با ایران تخلیه شدهاند، به متحدان اروپایی از جمله بریتانیا، لهستان، لیتوانی و استونی هشدار داده است که منتظر تاخیرهای طولانی در تحویل سلاحهای آمریکایی باشند.
به گفته منابع آگاه به این موضوع، علاوه بر هشدار به کشورهای یاد شده از سوی پنتاگون، مذاکراتی نیز در مورد به تعویق انداختن ارسال محمولهها به آسیا وجود دارد.